È chiaro a tutti come, volenti o nolenti, Windows sia il sistema operativo desktop più utilizzato a livello globale; l’azienda di Redmond nel 2021 ha finalmente portato una ventata d’aria fresca su molti computer con il rilascio di Windows 11, versione che ha introdotto diverse novità rispetto a quanto eravamo abituati: l’ultima versione del SO della società è stata la prima a cambiare radicalmente il menu Start e la barra delle applicazioni, non solo spostandole al centro dell’esperienza desktop, ma anche introducendo alcune nuove funzionalità.

L’interfaccia generale di Windows 11 si è subito presentata come più moderna rispetto alle precedenti versioni e, oltre a tutta una serie di aggiustamenti grafici, hanno giocato un ruolo anche i nuovi sfondi predefiniti, volti a mettere maggiormente in evidenza l’esperienza centrata menzionata poco sopra. Tuttavia, per un po’ di tempo Microsoft ha esplorato l’idea di portare sfondi dinamici su Windows 11, così da permettere agli utenti di beneficiare di un tocco di personalizzazione in più; gli sfondi dinamici però non sono mai arrivati ufficialmente sui nostri PC, ma oggi possiamo farci un’idea più precisa del lavoro svolto dall’azienda.

Ecco come Microsoft aveva pensato gli sfondi dinamici di Windows 11

Grazie a quanto condiviso da Sergey Kisselev, un ex designer Microsoft del team Windows, possiamo farci un’idea più precisa di quelli che erano (e forse sono tutt’ora) i piani dell’azienda di Redmond per l’implementazione degli sfondi dinamici in Windows 11:

Sono state esplorate diverse animazioni dinamiche e immagini fisse per i dispositivi a basso costo di Microsoft, mirate principalmente a utenti di istruzione. Questo lavoro faceva parte degli sforzi del Windows Creative Direction Team per celebrare una nuova composizione della firma centrata per Windows 11, evidenziando il suo menu Start e la barra delle applicazioni centrati.

Il designer ha condiviso una serie di sfondi (potete trovarli seguendo il link in fonte) che ci mostrano come Microsoft avesse esplorato diversi design per gli sfondi dinamici di Windows 11, principalmente orientati al settore dell’istruzione.

L’azienda come già detto non ha ancora ufficialmente rilasciato nulla di simile, e non è chiaro se il progetto sia stato abbandonato o stia ancora proseguendo, magari più lentamente.

Qualche tempo fa erano state individuate delle tracce riguardanti un possibile supporto iniziale per gli sfondi dinamici nelle build di Windows 11 Insider, Microsoft avrebbe dovuto introdurre questa novità estetica con la versione 23H2, ma per qualche motivo ciò non è avvenuto. Ad ogni modo, è sempre possibile che l’azienda abbia in serbo l’implementazione di questa tipologia di sfondi per un futuro aggiornamento del sistema operativo.