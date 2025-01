Si chiama XYN ed è una nuova piattaforma di produzione di Grafica Computerizzata (CG) 3D lanciata da Sony con l’obiettivo di offrire una soluzione che sia in grado di supportare la creazione di contenuti spaziali.

XYN sfrutta apposite tecnologie per riuscire a catturare con precisione gli oggetti reali, i movimenti umani e gli sfondi e ricrearli in ambienti virtuali, il tutto con il supporto ad un’ampia gamma di strumenti di terze parti.

Sony lancia la nuova piattaforma XYN

Film, videogame, animazioni e design industriale sono solo alcuni dei settori che potrebbero beneficiare delle potenzialità di XYN, piattaforma attraverso la quale il colosso nipponico mira a collaborare nello sviluppo di contenuti innovativi, puntando verso il futuro della produzione digitale.

Sony ha sfruttato il CES 2025 di Las Vegas per fornire una dimostrazione dei primi prodotti di queste nuova piattaforma e tra di essi vi è XYN Motion Studio, un’applicazione per PC che supporta la connessione con 12 sensori “mocopi” e sfrutta appositi algoritmi per l’interpolazione automatica dei movimenti e le funzioni di auto-tagging, migliorando l’utilizzo creativo dei dati di movimento. Tale applicazione sarà disponibile a partire da marzo 2025.

Il colosso nipponico ha anche fornito un assaggio di XYN Spatial Capture Solution, ancora in versione prototipo, capace di trasformare oggetti e ambienti reali in asset CG 3D fotorealistici di altissima qualità, utilizzando immagini scattate con fotocamere mirrorless e algoritmi proprietari.

Infine, un altro prototipo mostrato da Sony è XYN Headset, un sistema immersivo per la creazione di contenuti spaziali, dotato di microdisplay OLED 4K di alta qualità e funzionalità video see-through, appositamente progettato per rendere ancora più intuitivo il processo di creazione di contenuti spaziali (sarà in grado di supportare vari software di produzione 3D).