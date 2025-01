Al CES di Las Vegas il produttore di accessori Genki ha mostrato una presunta replica della console Nintendo Switch 2 affermando che il mockup era basato su un vero sistema Switch 2 che aveva visto e utilizzato come base per i suoi accessori. Ora il colosso di Kyoto ha formalmente espresso un commento in merito alla vicenda.

La divisione giapponese di CNET ha pubblicato una dichiarazione in risposta al mockup della Switch 2 mostrata alla stampa dal produttore di accessori Genki durante il CES 2025.

Secondo Automaton, Nintendo ha riferito a CNET che “l’hardware da gioco che Genki ha presentato come hardware Nintendo al CES non è ufficiale e non è stato fornito all’azienda da noi”.

Automaton ha affermato che Nintendo ha riferito alla testata giapponese Sankei che quelle immagini e video “non sono ufficiali”.

Genki ha mentito al CES?

Secondo quanto riportato, dopo un iniziale stupore in merito all’intervento di Nintendo, Genki sembra aver fatto marcia indietro.

Automaton ha riferito che un rappresentante di Genki ha confessato alla rivista giapponese Game*Spark che il suo mockup di Nintendo Switch 2 era basato su informazioni trapelate che circolano nel settore e che le dimensioni ufficiali del suo prodotto non erano state ancora decise.

Stando a quanto riportato Genki avrebbe anche ammesso di non aver effettivamente visto la console di nuova generazione di Nintendo.

Finora Nintendo non ha ufficializzato nemmeno il nome della nuova console, tuttavia il fatto che il colosso giapponese abbia affermato che la replica vista al CES non è ufficiale, non significa necessariamente che il modello e tutte le voci di corridoio degli ultimi tempi non siano verosimili.