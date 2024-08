Apple ha iniziato ad accettare gli emulatori di gioco sull’App Store all’inizio dell’anno, ma non gli emulatori per PC in generale.

La situazione è cambiata il mese scorso quando Apple ha modificato un punto delle linee guida dell’App Store includendo gli emulatori PC. Dopo l’arrivo dell’emulatore UTM SE, ora anche iDOS 3 è disponibile nell’App Store.

Un altro emulatore PC approda sull’App Store

L’emulatore iDOS 3 sviluppato da Chaoji Li era stato rifiutato da Apple a giugno, ma ora è ufficialmente disponibile per gli utenti iPhone e iPad tramite l’App Store, con il supporto per tastiera e mouse Bluetooth da iOS 14 in poi.

Ma oltre a un comprensibile entusiasmo lo sviluppatore mostra cautela, augurandosi che da qui in avanti iDOS 3 possa sopravvivere sulla piattaforma di Apple.

La cautela probabilmente deriva dal fatto che l’emulazione è generalmente un tema controverso, in quanto opera in acque più o meno torbide, ma è positivo vedere che le grandi aziende tecnologiche stanno finalmente agevolando sviluppatori e consumatori su questo fronte, soprattutto una realtà storicamente chiusa come Apple.

Possiamo aspettarci che sull’App Store arriveranno anche altri emulatori PC, ma per il momento iDOS 3 è disponibile nello store di Apple al prezzo di 0,99 dollari.