Dopo l’apertura di Apple nei confronti degli emulatori retrogaming era prevedibile che questo tipo di software diventasse alquanto popolare. Nonostante ciò, i risultati raggiunti da Delta stanno sorprendendo tanto gli stessi sviluppatori quanto i comuni utenti.

L’app in questione, infatti, secondo i dati diffusi da chi la gestisce, avrebbe raggiunto oltre 10 milioni di utenti solo su iPhone. Questo è il dato entusiasmante che ha accompagnato un annuncio importante riguardo Delta, ovvero il suo imminente rilascio anche per iPad.

Stiamo parlando di Delta 1.6, al momento disponibile su AltStore PAL (per gli utenti UE) ma che presto sarà accessibile anche attraverso App Store (per i residenti fuori dall’UE). La nuova versione, oltre alla compatibilità con iPadOS, offre anche altre implementazioni interessanti.

Delta 1.6: interessanti novità anche per i possessori di iPhone

Tra le funzioni introdotte con la nuova versione dell’app figura il supporto per Handoff da iPhone che permetterà di avviare una partita dal proprio telefono e continuarlo su iPad. A ciò va aggiunta la possibilità di aprire più sessioni di gioco in contemporanea, oltre alla riproduzione in Stage Manager o in Split View.

Inoltre, proprio per andare incontro ai possessori di iPad, Delta offre delle skin ottimizzate per tali dispositivi. Se a tutto ciò aggiungiamo la possibilità di collegare controller di Xbox e PS4 a iPhone e iPad, i videogiocatori di vecchia avranno di certo di che divertirsi.

Anche chi possiede solo un iPhone, con la versione 1.6, avrà a disposizione alcune novità interessanti. Si parla dell’introduzione di un nuovo gesto del pulsante del menu, il supporto di melonDS core 0.9.5 per una migliore compatibilità con i giochi DS e opzioni aggiuntive per quanto concerne le icone delle app per i membri Patreon.