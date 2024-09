L’apprezzato emulatore Delta per iPhone diventerà ancora più interessante, in quanto l’app supporterà il multiplayer online nei giochi per Nintendo DS. Ecco cosa possiamo aspettarci da questa novità di prossima introduzione.

Lo sviluppatore dell’app Delta ha pubblicato un video in cui due giocatori gareggiano a Mario Kart DS in multiplayer online tramite l’emulatore.

L’emulatore Delta permetterà di giocare a Mario Kart DS in multiplayer online

Nintendo ha chiuso i servizi online della console Nintendo DS nel 2014, ma lo sviluppatore spiega che Delta si basa sul supporto online di melonDS che si collega ai server Nintendo [Wi-Fi Connection] di terze parti (come Kaeru, Wimmfi, AltWFC, ecc.).

In questo modo gli oltre 10 milioni di utenti dell’app Delta saranno in grado di connettersi ad altri utenti dell’emulatore e a utenti su dispositivi reali che utilizzano questi server Nintendo WFC di terze parti.

Lo sviluppatore chiarisce che per ora è il servizio è limitato ai giochi per Nintendo DS, tuttavia aggiunge che sono supportati tutti i giochi della console con Nintendo WFC.