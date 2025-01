Buone notizie per gli utenti PlayStation 5 che desiderano cambiare alcuni dei loro accessori: nelle scorse ore, infatti, il team di Sony ha annunciato che dal prossimo mese sarà disponibile la collezione Midnight Black.

Si tratta di una collezione che può contare su vari accessori, come il remote player PlayStation Portal, il controller wireless DualSense Edge, le cuffie wireless con microfono Pulse Elite e gli auricolari wireless Pulse Explore, tutti caratterizzati da un look a dir poco accattivante.

Sony lancia una nuova serie di accessori per PlayStation 5

Il colosso nipponico precisa che questi nuovi accessori si abbinano alla perfezione a quelli per PS5 Midnight Black già disponibili, tra cui vi sono il controller wireless DualSense e le coperture della console.

Tutti gli accessori della collezione Midnight Black sono caratterizzati da un’esclusiva e intensa tonalità di nero, con dettagli eleganti su vari tasti e inserti (come, ad esempio, il logo PlayStation).

Questo particolare design caratterizza anche la custodia di ricarica per gli auricolari Pulse Explore, il gancio di ricarica per le cuffie con microfono Pulse Elite e la custodia di trasporto per il controller DualSense Edge.

Questo è il video di lancio della nuova collezione di accessori per PlayStation 5:

Prezzi e disponibilità dei nuovi accessori

La nuova collezione Midnight Black per PlayStation 5 sarà disponibile dal 20 febbraio 2025 (Sony ricorda che potrebbero esserci delle variazioni in base al Paese) ma i pre-ordini partiranno il 16 gennaio. Questi i prezzi dei vari accessori Midnight Black:

Remote player PlayStation Portal – 219,99 euro

Auricolari wireless Pulse Explore – 219,99 euro

Cuffie wireless con microfono Pulse Elite – 149,99 euro

Controller wireless DualSense Edge – 199,99 euro

Per ulteriori informazioni sui pre-ordini vi rimandiamo al sito ufficiale.