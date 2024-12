Il nome BBook AI non vi suonerà in alcun modo familiare, ma, che siate possessori di una PlayStation 5, appassionati di gaming o più semplicemente di tecnologia, dovreste conoscerlo: si tratta di un progetto a dir poco curioso che ha permesso di racchiudere l’hardware di una PS5 nel corpo di un laptop. Intendiamoci, il risultato finale è estremamente interessante, sebbene parecchio distante dalla perfezione: tra costi proibitivi, mancanza di una batteria integrata e rumorosità, non è un’impresa che dovreste tentare.

BBook AI: pro e contro della PS5 in formato laptop

In tempi non sospetti vi abbiamo parlato di come Sony stessa starebbe pensando di sfidare la Switch di Nintendo con una PS5 portatile, ma BBook AI è qualcosa di molto diverso, anche perché in genere i progetti custom che rendono portatili intere console riguardano modelli più vecchi come la PS1 o la prima Xbox. Il risultato finale, come detto, è tutt’altro che perfetto, ma è comunque molto curioso.

Il progetto è stato avvistato sul portale cinese Weibo: BBook AI racchiude l’hardware di una PS5 nella scocca di un laptop, pertanto — conservando le specifiche della console — permette di eseguire nativamente i giochi della PS5. In più, essendo dotato di un display 4K integrato, permette di giocare ovunque senza sacrificare la qualità. Purtroppo, i pregi di questo ibrido PS5-laptop finiscono qui.

I difetti, invece, sono ben più numerosi e tali da rendere BBook AI decisamente poco appetibile. Prima di tutto, i costi del progetto sono decisamente elevati: 19999 CNY corrispondono a circa 2616 euro al cambio attuale. Una cifra spropositata per un prodotto custom con dei limiti operativi non trascurabili. Nonostante l’aspetto sia quello di un laptop, BBook AI non include una batteria, pertanto richiede sempre una fonte di alimentazione esterna. Il secondo limite alla portabilità è legato agli ingombri: come si può notare dalle immagini, il dispositivo è molto spesso e non esattamente leggero. Infine, c’è da dire che il dispositivo ha una rumorosità di 71.3 dB quando in funzione.

Insomma, i “contro” superano i “pro”, ma in ogni caso si tratta di una mod destinata a rimanere un unicum: i creatori di BBook AI non hanno alcun piano di vendita per il dispositivo.