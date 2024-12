Per celebrare il 30° anniversario di Playstation, Sony ha deciso di offrire la possibilità di personalizzare la PS5 utilizzando i temi ispirati alle console precedenti.

Per un periodo di tempo limitato, gli utenti possono personalizzare l’interfaccia utente della loro PlayStation 5 scegliendo uno dei quattro temi tratti dalle console PlayStation del passato, oltre a uno speciale tema per celebrare il 30esimo anniversario.

Su PS5 arrivano i temi ispirati alle console delle generazioni precedenti

La novità si presenta all’accensione della PS5 che con l’ultimo aggiornamento mostra l’iconica animazione di avvio della PlayStation originale lanciata in Giappone il 3 dicembre 1994, riproponendo lo storico logo di Sony seguito da quello della PS1 con l’indimenticabile audio di sottofondo.

Una volta giunti nella schermata di benvenuto della PS5 è possibile scegliere uno dei cinque temi e quelli tratti dalle precedenti generazioni di console riproducono gli stessi effetti sonori, ma in ogni caso l’avvio sarà sempre quello della PS1.

La maggior parte degli utenti probabilmente sceglierà il tema della PlayStation originale e una discreta parte quello della PS2 o PS3, mentre quello della PS4 non sembra ancora in grado di far provare nostalgia.