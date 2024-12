Sembra che Apple e Sony stiano unendo le forze per rilanciare i relativi dispositivi per la realtà virtuale. In particolare Vision Pro potrebbe presto ottenere il supporto per i controller di Sony PS VR2.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, i due colossi avevano pianificato di annunciare questa novità “settimane fa”, ma hanno posticipato la rivelazione. Con questa presunta collaborazione Apple inizierebbe a vendere i controller Sony che al momento non sono acquistabili separatamente, essendo parte del sistema PlayStation VR.

Apple Vision Pro potrebbe presto ottenere il supporto per i controller PS VR2

Stando a quanto riportato Sony starebbe lavorando da mesi per aggiungere il supporto dei suoi controller per Vision Pro, mentre Apple avrebbe chiesto agli sviluppatori terzi se avrebbero sfruttato i controller VR del colosso giapponese.

Tuttavia Gurman afferma che Apple intende usare i controller Sony non solo per i giochi, ma anche per offrire una migliore navigazione in visionOS e controlli più precisi in app come Final Cut Pro e Adobe Photoshop.

Secondo le indiscrezioni il sistema PlayStation VR2 vende poco al punto che Sony avrebbe sospeso la produzione. D’altra parte neanche Vision Pro è diventato un best seller e si vocifera che Apple potrebbe interrompere la produzione.

Unendo le forze le due aziende potrebbero dare una spinta maggiore al settore della realtà virtuale, ma al momento il mercato sembra più orientato alla realtà aumentata, con prodotti come gli occhiali AR.