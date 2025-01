Non si fermano le novità in casa Tesla. Dopo aver rinnovato la Model 3 con il Project Highland, il costruttore americano si prepara a un altro importante aggiornamento: è il turno della Model Y, il SUV che sta letteralmente dominando le classifiche di vendita nel settore elettrico.

La Tesla Model Y si rinnova con una estetica aggiornata

Gli instancabili fotografi spia hanno pizzicato in Cina quello che sembra essere proprio il restyling del crossover di Elon Musk. Ovviamente le immagini non mentono: il lifting c’è e si vede eccome!

Ma andiamo con ordine. La prima cosa che salta all’occhio è il frontale completamente ridisegnato. Tesla ha deciso di dare una bella rinfrescata al muso della Model Y, con un paraurti che ora sfoggia linee più tese e moderne. Niente più forme “paffute”: il nuovo design è decisamente più grintoso e affilato.

Anche per quanto riguarda i fari, i designer si sono dati da fare. La firma luminosa resta inconfondibilmente Tesla, ma ora è più sottile e tecnologica.

Passando al posteriore, anche qui troviamo un paraurti nuovo di zecca. Le linee sono state ripulite e semplificate, seguendo quella filosofia del “less is more” che tanto piace alla casa californiana. E non è solo questione di estetica: ogni modifica è stata pensata per migliorare l’aerodinamica, che si traduce in maggiore autonomia.

Ma la vera domanda è: cosa bolle in pentola sotto il cofano? Anche se Tesla mantiene il più stretto riserbo sulle specifiche tecniche, possiamo aspettarci delle sorprese interessanti. Conoscendo l’approccio dell’azienda, non sarebbe strano vedere miglioramenti nell’efficienza energetica e magari qualche cavallo in più sotto il bagagliaio anteriore.

E gli interni? Qui entriamo nel campo delle supposizioni, ma considerando quanto fatto con la Model 3 Highland, è lecito attendersi un salto di qualità nei materiali e nelle finiture. D’altronde, con una concorrenza sempre più agguerrita (nella seconda metà del 2024 BYD ha superato la prima volta Tesla in quanto a ricavi), non ci si può permettere di restare fermi.

A proposito di tempistiche, i rumor parlano di una possibile entrata in produzione nei prossimi mesi. Questo significherebbe vedere le prime Model Y rinnovate sulle strade entro la fine dell’anno. E considerando che il SUV è già il modello più venduto di Tesla, questa notizia farà sicuramente felici molti potenziali acquirenti.

Insomma, mentre i competitor cercano di recuperare terreno, Tesla non sta certo a guardare. Questo restyling della Model Y dimostra che a Austin sanno bene come tenere viva l’attenzione sul proprio prodotto di punta.

Se siete curiosi di vedere più dettagli, continuate a seguirci: non appena avremo nuove informazioni o immagini, saremo i primi a mostrarle. Nel frattempo, tenete d’occhio i nostri canali social (trovate il nostro canale ufficiale WhatsApp a questo indirizzo) per non perdervi nessun aggiornamento sul mondo Tesla e sulla mobilità elettrica in generale.