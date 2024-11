Il colosso cinese dei veicoli elettrici BYD ha superato per la prima volta la casa automobilistica statunitense Tesla in termini di ricavi.

Anche se Tesla ha venduto più veicoli elettrici di BYD, quest’ultima ha registrato più di 28,2 miliardi di dollari di ricavi tra luglio e settembre, il 24% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, superando i ricavi trimestrali dell’azienda automobilistica di Elon Musk che sono stati di 25,2 miliardi di dollari.

L’utile netto è stato di 1,6 miliardi di dollari, un record storico per l’azienda cinese, per un margine lordo del 21,9%.

Il successo di BYD deriva da molteplici fattori, tra cui una gamma di modelli molto più ampia e recente di quella di Tesla, inoltre BYD produce internamente molti dei componenti dei suoi veicoli.

Altro fattore importante è l’innovazione tecnologica, in quanto BYD investe in tecnologie avanzate per le batterie e i sistemi di propulsione, offrendo veicoli con autonomia e prestazioni competitive.