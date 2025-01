In occasione del CES 2025 di Las Vegas, anche Technics ha presentato un prodotto interessante: Technics EAH-AZ100. Si tratta di un paio di cuffie true wireless di fascia elevata, particolari soprattutto perché dotate di un sistema “a fluido magnetico” che, a dire dell’azienda, garantisce una bassa distorsione, bassi ricchi e una risposta precisa alle alte frequenze. Ma scopriamole meglio nei dettagli in attesa della disponibilità italiana, prevista entro la fine del mese.

Caratteristiche e particolarità delle cuffie Technics EAH-AZ100

“Il lancio degli auricolari EAH-AZ100 True Wireless celebra il 60° anniversario di Technics in grande stile, combinando in un solo prodotto sei decenni di esperienza che hanno portato alla creazione della nostra esclusiva tecnologia proprietaria del “Magnetic Fluid Driver” in grado di riprodurre l’energia e l’atmosfera dell’artista senza alterare in alcun modo il suono”.

Sono le parole del portavoce dell’azienda Kazunori Otsu, responsabile del prodotto, che si riferisce al sistema cui accennavamo poc’anzi, tecnologia derivata dal modello di auricolari EAH-T2700 e integrata anche in queste nuove Technics EAH-AZ100. Si tratta in sostanza di un liquido di tipo oleoso riempito di particelle magnetiche posto nello spazio fra il magnete del driver e la bobina della voce, soluzione che ne migliora i movimenti verticali riducendo le distorsioni causate dai movimenti orizzontali del sistema, come Technics mostra in questo video.

Magnetic Fluid Driver a parte, le cuffie Technics EAH-AZ100 integrano anche l’audio spaziale Dolby Atmos e il Dolby Head Tracking, che segue i movimenti della testa dell’ascoltatore per ricreare campi sonori più realistici e calibrati costantemente per garantire un’esperienza audio immersiva, sia durante l’ascolto della musica che nella visione di film e sessioni di gioco.

Da segnalare anche la configurazione Free Edge ultra sottile per bassi più ricchi, il diaframma in alluminio, il supporto LDAC, tecnologia di codifica audio per lo streaming ad alta risoluzione (permette di trasmettere il triplo dei dati rispetto ai codec classici), lo standard Hi-Res Audio, o ancora, la possibilità di personalizzare l’audio con un equalizzatore a 8 bande gestibile tramite l’app companion Technics Audio Connect.

Oltre al sistema di riduzione del rumore adattivo (ANC), capace di regolare il livello di intervento in base all’ambiente in cui ci si trova, le cuffie Technics EAH-AZ100 sono dotate inoltre della funzione Voice Focus AI, che analizza i suoni e migliora l’audio grazie all’intervento del chip di riduzione dei rumori, all’intelligenza artificiale e ai tre microfoni integrati in ciascun auricolare, promettendo elevati livelli di qualità audio in chiamata, sia in entrata che in uscita.

Per il resto, sono dotate di Bluetooth LE, di connettività multipoint che facilita il passaggio da un dispositivo collegato all’altro (fino a un massimo di tre), della funzione Auracast per l’accoppiamento e la condivisione dei contenuti audio fra più dispositivi, del codec LC3 per la bassa latenza, della compatibilità con Google Fast Pair per un’associazione più semplice con i dispositivi Android. Non mancano nemmeno i sensori di presenza, utili per mettere in pausa la riproduzione quando le cuffie vengono rimosse dalle orecchie e ripristinarla quando le si indossa di nuovo.

E in merito all’autonomia, Technics promette fino a 10 ore di riproduzione continuativa con ANC attivo, che diventano 28 usufruendo della ricarica extra fornita dalla custodia di ricarica, compatibile anche con la tecnologia di ricarica wireless Qi.

Technics EAH-AZ100: prezzo e disponibilità

Le cuffie Technics EAH-AZ100 sono state presentate il 7 gennaio 2025 in occasione del CES di Las Vegas, ma arriveranno sul mercato italiano entro fine gennaio. Il produttore non ha fornito maggiori dettagli al riguardo, ma ha comunicato che si potranno acquistare al prezzo di 299,99 euro nelle colorazioni nera e argento, sia sul sito di Technics che presso altri rivenditori terzi autorizzati. Su Amazon si possono già preordinare, sede in cui è riportato il 14 gennaio come data di uscita, per inciso.