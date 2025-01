Nel giorno di apertura del CES 2025 di Las Vegas, Samsung annuncia un ampliamento della sua gamma Galaxy Book5: il produttore sud-coreano presenta ufficialmente Samsung Galaxy Book5 Pro e Samsung Galaxy Book5 360, due nuovi notebook che si aggiungono a Samsung Galaxy Book5 Pro 360 e che sono nati per soddisfare le esigenze anche per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, attraverso le funzionalità Galaxy AI. Scopriamoli da vicino, tra specifiche, funzionalità, peculiarità e uscita.

Samsung lancia Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360, nuovi notebook con IA

I nuovi PC della gamma Galaxy Book5 sono alimentati da processori Intel Core Ultra (Serie 2) con NPU fino a 47 TOP e integrano funzionalità Galaxy AI come l’innovativo AI Select: con quest’ultimo gli utenti possono cercare rapidamente e facilmente qualsiasi cosa andando a cerchiare l’elemento con un semplice click, in modo simile a quanto avviene sugli smartphone Android con Cerchia e cerca.

“Siamo entusiasti di rendere Galaxy AI e l’innovazione accessibili a più persone possibili in modo da soddisfare le esigenze uniche di produttività sui PC e su altri dispositivi Galaxy“, ha dichiarato Changtae Kim, EVP & Head of New Computing R&D Team, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Insieme ai nostri partner di fiducia, offriamo un’esperienza AI su Galaxy Book che consente agli utenti di lavorare, creare e connettersi in modo più intelligente attraverso il nostro ecosistema sempre più ampio“.

La serie Galaxy Book5 punta a portare l’esperienza AI dei PC a un livello superiore, mettendo in connessione in modo intelligente l’elaborazione sul dispositivo stesso e quella basata sul cloud. Il già citato AI Select costituisce un modo ancora più semplice per trovare le informazioni durante la navigazione web, lo shopping o la visualizzazione di contenuti: basta cliccare sull’icona ed evidenziare l’area di ricerca.

A disposizione pure Rimasterizza immagine, che punta a trasformare ogni immagine in uno scatto perfetto grazie all’avanzato upscaling AI guidato dalla NPU: in questo modo anche le immagini a bassa risoluzione possono diventare di qualità e avere la giusta nitidezza. In più, Collegamento al Telefono di Microsoft estende Galaxy AI degli smartphone ai notebook, per una maggiore produttività: possono diventare accessibili funzioni come Traduzione Live e Assistente Trascrizione, e con l’arrivo dei prossimi flagship della serie Galaxy S (ossia Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, che saranno presentati il 22 gennaio 2025), l’esperienza AI sarà ulteriormente ampliata. Tra le funzioni possiamo citare:

Dispositivi vicini : centralizza l’esperienza di connessione in modo da poter avviare o modificare in un attimo le impostazioni dei dispositivi Galaxy vicini;

: centralizza l’esperienza di connessione in modo da poter avviare o modificare in un attimo le impostazioni dei dispositivi Galaxy vicini; Condivisione archiviazione consente di accedere direttamente ai file dei dispositivi connessi senza doverli scaricare singolarmente, utilizzando il telefono, il tablet e il PC come un unico dispositivo;

consente di accedere direttamente ai file dei dispositivi connessi senza doverli scaricare singolarmente, utilizzando il telefono, il tablet e il PC come un unico dispositivo; Controllo Multiplo permette di lavorare in multitasking tra i dispositivi Samsung con un controllo unificato: si può navigare tra i menu, accedere ai file e copiare e incollare i contenuti tra lo smartphone Galaxy, il Galaxy Tab, il televisore Samsung o lo Smart monitor;

permette di lavorare in multitasking tra i dispositivi Samsung con un controllo unificato: si può navigare tra i menu, accedere ai file e copiare e incollare i contenuti tra lo smartphone Galaxy, il Galaxy Tab, il televisore Samsung o lo Smart monitor; Secondo schermo può trasforma il Galaxy Tab in uno schermo secondario del PC, duplicando o estendendo la superficie di lavoro;

può trasforma il Galaxy Tab in uno schermo secondario del PC, duplicando o estendendo la superficie di lavoro; Quick Share, che già conosciamo, rende semplicissima la condivisione di immagini, documenti e file di grandi dimensioni tra i dispositivi Samsung Galaxy (con condivisione privata per crittografare i dati sensibili).

Tutto questo senza dimenticare il chip di sicurezza dedicato di Galaxy Book5 Pro, progettato per proteggere il dispositivo in tempo reale in affiancamento a Samsung Knox. Grazie all’AI direttamente disponibile sul notebook, per alcune funzioni non è richiesto il caricamento dei dati nel cloud, così da garantire una maggiore privacy.

Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360 possono contare su processori Intel Core Ultra (Serie 2) con una NPU avanzata capace di raggiungere i 47 TOPS. con una maggiore efficienza energetica rispetto alla precedente generazione; il modello Pro offre un’autonomia fino a 25 ore e una ricarica rapida che permette di tornare al 35% in mezz’ora.

Il display di Galaxy Book5 Pro è un Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 3K e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz: è pensato per ridurre le emissioni di luce blu e per risultare più fluido, e con il touchscreen rende possibile lo spostamento ancora più rapido tra le varie app (e non solo). Grazie a Vision Booster il notebook non teme gli ambienti esterni, dato che utilizza una mappatura dei toni per regolare il contrasto e i colori in base alle condizioni di luce.

A livello multimediale vale la pena segnalare la presenza di quattro altoparlanti e dell’ottimizzazione Dolby Atmos, per un audio più avvolgente, bilanciato e potente: abbinati ai woofer da 38 mm (con dimensioni doppie rispetto a quelli di Galaxy Book4 Pro), gli altoparlanti di Galaxy Book5 Pro 16″ puntano a fare la differenza sia per l’intrattenimento sia per l’uso professionale.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Book5 Pro: display AMOLED touch da 16 o da 14 pollici a risoluzione WQXGA+ (2880 x 1800) con VVR da 48 a 120 Hz

o da a risoluzione WQXGA+ (2880 x 1800) con VVR da 48 a 120 Hz processore: 16 pollici: Intel Core Ultra 7 (Intel EVO) Serie 2 con Intel AI Boost NPU e Intel Arc Graphics 14 pollici: Intel Core Ultra 7/5 (Intel EVO) Serie 2con Intel AI Boost NPU e Intel Arc Graphics

16 o 32 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di memoria interna

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

fotocamera da 2 MP (Full-HD) con HDR

doppio microfono, altoparlante quadruplo e Dolby Atmos, tastiera retroilluminata (con tastierino numerico sul 16 pollici)

porte Thunderbolt 4 (2), USB-A (1), microSD, HDMI 2.1 (8K a 60 Hz, 4K a 144 Hz)

batteria: 16 pollici: 76 Wh con adattatore 65 W USB Type-C 14 pollici: 63,1 Wh con adattatore 65 W USB Type-C

sistema operativo: Windows 11 Home/Pro

dimensioni e peso: 16 pollici: 355,4 x 250,4 x 12,5 mm, 1,56 kg 14 pollici: 312,3 x 223,8 x 11,69 mm, 1,23 kg



Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Book5 360: display AMOLED da 15,6 pollici a risoluzione Full-HD con refresh rate di 60 Hz

processore Intel Core Ultra 7/5 (Intel EVO) Serie 2 con Intel AI Boost NPU e Intel Arc Graphics

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

fotocamera da 2 MP (Full-HD)

doppio microfono, altoparlanti stereo e Dolby Atmos, tastiera retroilluminata con tastierino numerico

porte Thunderbolt 4 (2), USB-A (1), microSD, HDMI

batteria da 68 Wh con adattatore 65 W USB Type-C

sistema operativo: Windows 11 Home/Pro

dimensioni e peso: 355,4 x 228 x 13,7 mm, 1,46 kg

Uscita in Italia di Samsung Galaxy Book5 Pro, Galaxy Book5 360 e Galaxy Book5 Pro 360

Samsung Galaxy Book5 Pro, Galaxy Book5 360 e il già ufficializzato Galaxy Book5 Pro 360 saranno disponibili all’acquisto in Italia a partire dalla fine di gennaio 2025. Per ora il produttore non ha fornito indicazioni precise sui prezzi di vendita, ma siamo sicuri che torneremo presto sull’argomento: nell’attesa è possibile dare un’occhiata alle pagine del Samsung Shop Online relative a Galaxy Book5 Pro e a Galaxy Book5 360. Qual è il modello che state puntando maggiormente?