Lenovo si conferma un punto di riferimento del mercato computer, annunciando una lunghissima serie di novità in occasione dell’apertura del CES 2025. La fiera dedicata all’elettronica di consumo, che apre i battenti in queste ore, porta al debutto diversi nuovi prodotti per Lenovo che ha annunciato un aggiornamento quasi totale della sua gamma, con un focus particolare sui notebook.

Ci sono alcuni prodotti inediti (e destinati ad essere poco più di un concept) come il notebook a due display Yoga Book 9i oppure il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable con display arrotolabile oltre a tante novità, come gli IdeaPad Pro e i nuovi modelli Yoga Aura Edition, destinati a ricoprire un ruolo da protagonisti sul mercato nei prossimi mesi. Andiamo a fare un riepilogo degli annunci di Lenovo in occasione del CES 2025.

Le novità Lenovo per il mercato consumer: Yoga, IdeaPad e altro ancora

Tra le prime novità della gamma Lenovo per il CES 2025 ci sono i nuovi prodotti della linea Yoga e della linea IdeaPad.Tra le novità annunciate troviamo i nuovi:

Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10)

Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10)

Lenovo Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition (14”, 10)

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Lenovo Yoga 7i 2-in-1

Lenovo IdeaPad Pro 5i

Lenovo Yoga Tab Plus

Lenovo Idea Tab Pro

I prodotti della serie Yoga e della serie IdeaPad svelati in occasione del CES includono Lenovo AI Now, con possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale con Llama 3 di Meta e un hardware in grado di sfruttare appieno l’elaborazione on device delle funzioni AI.

I modelli annuncia da Lenovo sono diversi e arriveranno sul mercato in varie configurazioni che saranno annunciate, di volta in volta, dall’azienda al momento dell’avvio delle vendite. Di seguito andremo a riepilogare i modelli annunciati. Tenete presente che le specifiche citate non sono complete: ad esempio, i modelli con Core Ultra 7 arriveranno anche in varianti con Core Ultra 5 e i modelli con display OLED potrebbero avere anche una variante con display LCD.

La nuova serie Lenovo Yoga Slim 9i è la prima al mondo a proporre un laptop CUD (Camera Under Display) e include display OLED PureSight Pro con risoluzione 4K e refresh rate di 120 Hz, su diagonale di 14 pollici. Si tratta di notebook Copilot+ PC dotato di processore Intel Core Ultra 7 (con un massimo di 48 TOPS per la NPU), una batteria da 75 Whr e due porte Thunderbolt 4.

A questo modello si affianca il Lenovo Yoga Book 9i, un laptop convertibile a doppio schermo che include due display touch OLED Pure Sight da 14 pollici oltre alla possibilità di utilizzare una tastiera Bluetooth e la penna stilo per sfruttare appieno il doppio schermo touch. Nonostante una maxi batteria (da 88 Whr), il convertibile pesa appena 1,22 chilogrammi (senza considerare la tastiera esterna Bluetooth).

Un’altra novità molto interessante è il Lenovo Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition, convertibile 2 in 1 con processori Intel Core Ultra, display OLED multi-touch Pure Sight in 16:10 con risoluzione 2.8K e diagonale da 14 pollici. Il notebook ha una batteria da 75 Whr, è un Copilot+ PC ed ha un peso di appena 1,32 chilogrammi, risultando facile da utilizzare anche in mobilità.

Tra le novità della gamma Lenovo c’è spazio anche per il Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, altro notebook ultraleggero (appena 1,2 chilogrammi ma con una batteria da ben 70 Whr) con pannello OLED da 14 pollici e con la possibilità di sfruttare i processori Intel Core Ultra per unire efficienza, ottime prestazioni e i vantaggi legati alla NPU da 48 TOPS per la gestione delle funzioni AI integrate nel dispositivo.

Ci sono anche i Lenovo Yoga 7i 2-in-1 nelle varianti da 16 pollici e 14 pollici (anche in questo caso con pannello OLED). Il 14 pollici ha una batteria da 70 Whr e pesa 1,45 chilogrammi mentre il 16 pollici ha la stessa batteria e pesa 1,89 chilogrammi. Anche in questo caso troviamo i processori Intel Core Ultra.

Lenovo ha annunciato anche l’arrivo della nuova serie Lenovo IdeaPad Pro 5i, con display da 16 pollici e la possibilità di sfruttare i processori Intel Core Ultra serie H (fino al Core Ultra 9 con un TDP di 135 W). Anche in questo caso troviamo la possibilità di puntare su un pannello OLED, con risoluzione fino a 2.8K e sulla NPU dei chip Intel. Tra le specifiche troviamo una batteria da 84 Whr. Il notebook pesa 1,99 chilogrammi.

I notebook e i convertibili svelati da Lenovo si affiancano a un tablet, il Lenovo Yoga Tab Plus, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (lo stesso utilizzato da molti top di gamma Android del 2024) ed in grado di offrire una NPU da 20 TOPS per l’AI. IL tablet ha un display da 12,7 pollici, con risoluzione 3K e una batteria da 10.200 mAh. C’è anche il Lenovo Idea Tab Pro con SoC MediaTek Dimensity 8300.

Da segnalare anche il nuovo IdeaCentre Mini x, un nuovo mini PC dotato del chip Qualcomm Snapdragon X (con possibilità di scegliere tra diverse versioni) e, quindi, di una NPU da 45 TOPS. A questo modello si affianca IdeaCentre Tower, un PC desktop tradizionale che abbina un processore Intel Core Ultra 7 a una scheda grafica NVIDIA RTX 4060 (quindi Lenovo non utilizzerà da subito le RTX 50 appena annunciate).

Prezzi e disponibilità

Tutta la nuova gamma Yoga sarà disponibile a partire da fine febbraio 2025, con prezzi che partiranno da 1.049 euro. Il listino salirà rapidamente in base al modello desiderato, con il Book 9i, dotato di due schermi, che partirà, ad esempio, da 2.699 euro (in questo caso, le vendite partono da aprile 2025). Per IdeaPad Pro 5i, invece, le vendite partono da fine gennaio 2025, con prezzi da 1.199 euro. Gli IdeaCentre saranno disponibili da aprile 2025 con prezzi da 799 euro mentre i tablet arrivano sul mercato da subito con Idea Tab Pro che costa 399 euro e Yoga Pad Pro che costa 699 euro.

I prodotti per le aziende: c’è anche il ThinkBook con display arrotolabile

Per i clienti aziendali, Lenovo ha annunciato al CES l’arrivo di diversi nuovi modelli a partire dai ThinkPad X9 14 e X9 15 Aura Edition, dotati di processori Intel Core Ultra oltre al classico design della serie ThinkPad e al rispetto degli standard MIL-SPEC 810H3. I modelli avranno display OLED, con possibilità di scegliere tra configurazioni touch e non touch, e il supporto Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e Wi-Fi 7.

C’è anche il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, primo PC dotato di un display arrotolabile che può incrementare la superficie disponibile passando da 14 pollici a 16,7 pollici tramite l’apposito tasto oppure sfruttando le gesture. Il notebook, nonostante questa funzione, pesa 1,7 chilogrammi, risultando facilmente utilizzabile in mobilità. Anche in questo caso troviamo processori Intel Core Ultra. La batteria è da 66 Whr. Come evidente dall’immagine qui di sotto, il dispaly si “allunga” verso l’alto, aumentando la superficie disponibile per l’utente.

Ci sono anche nuovi prodotti aziendali tra cui vale la pena citare il nuovo mini PC, ThinkCentre neo 50q QC che può contare sul chip Snapdragon X Plus. C’è anche il ThinkCentre neo Ultra Gen 2, con processore Intel Core Ultra. Al debutto anche la nuova serie ThinkVision P Series, con monitor per PC che vanno da 23,8 a 40 pollici per soddisfare le esigenze dei clienti business.

La disponibilità dei nuovi prodotti aziendali di Lenovo varia in base al mercato. Per l’Europa si parte a febbraio 2025 ma alcuni prodotti, come i monitor ThinkVision, saranno disponibili soltanto a giugno 2025. Lenovo ha anche annunciato i prezzi di partenza (IVA esclusa), con i ThinkPad che partiranno da 1.549 euro mentre il nuovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable che costerà 2.799 euro. Interessante è il prezzo del minimi PC con Snapdragon X che partirà da 429 euro.