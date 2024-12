A un paio di settimane dall’annuncio delle nuove console portatili “AI+”, la taiwanese MSI ha annunciato la disponibilità italiana dei nuovi laptop MSI AI+ dotati di funzionalità di intelligenza artificiale (sono anche certificati come Copilot+ PC) e delle più recenti schede video NVIDIA.

I nuovi modelli sono tre: MSI Creator A16 AI+, un notebook per i creatori di contenuti, e MSI Stealth A16 AI+, un notebook da gaming, ruotano attorno a CPU AMD; MSI Prestige 16 AI+, un notebook per il segmento business e produttività, ruota attorno a una CPU Intel. Andiamo a scoprire tutti i segreti di ciascun modello, inclusi i prezzi di listino a cui vengono proposti sul mercato italiano.

MSI Creator A16 AI+ A3HVFG

MSI Creator A16+ A3HVFG è un notebook pensato per la creazione di contenuti che offre, all’interno di un case abbastanza compatto, tutta la potenza (e gli strumenti) di cui il content creator può avere bisogno.

Il laptop ruota attorno alla CPU AMD Ryzen AI 9 365 affiancata dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD NVME (PCIe 4.0): tutta questa potenza, unita alle dote AI, gli consentono di districarsi alla perfezione anche tra le operazioni di rendering più complesse.

MSI Creator A16 AI+ A3HVFG mette a disposizione dell’utente un display IPS LCD da 16 pollici con risoluzione Quad HD+ (fattore di forma in 16:10) e refresh rate a 240 Hz. Completano l’esperienza multimediale l’audio stereo (con certificazione Hi-Res Audio) e una webcam 1080p, qualità buona per gli streaming o per le videochiamate.

Sul fronte della connettività, il notebook può contare sulla scheda di rete FastConnect 7800 di Qualcomm che gli permette di supportare Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4; inoltre, dal punto di vista delle porte, troviamo una dotazione abbastanza completa con due porta USB-A, una USB-C che supporta il Thunderbolt 4, una porta Gigabit Ethernet, una porta HDMI 2.1 e un jack audio combo.

Completano il pacchetto un lettore delle impronte digitali (per Windows Hello), una generosa batteria da 99,9 Wh (4 celle) che si ricarica tramite alimentatore da 240 W e il sistema operativo Windows 11 (versione Home) già installato a bordo.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo MSI Creator A16 AI+ A3HVFG.

Dimensioni: 355,8 x 259,7 x 19,95 mm

x x Peso: 2,1 kg

Schermo: IPS LCD da 16″ QHD (in 16:10) con refresh rate a 240 Hz



da (in 16:10) con refresh rate a CPU: AMD Ryzen AI 9 365 (10 core fino a 5 GHz)

(10 core fino a 5 GHz) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8 GB GDDR6)

(8 GB GDDR6) Memoria RAM: 32 GB (LPDDR5x-7500)

(LPDDR5x-7500) Spazio di archiviazione: SSD NVMe (M.2 PCIe Gen4) da 1 TB + un secondo slot libero

(M.2 PCIe Gen4) da + un secondo slot libero Sicurezza: Chip TPM 2.0 e lettore delle impronte digitali

e Webcam: IR FHD (1080p @ 30 fps)

(1080p @ 30 fps) Audio: stereo con Hi-Res Audio 2x speaker da 2 W 4x woofer da 2 W array di microfoni

con Tastiera: Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries con tasto Copilot

con tasto Porte: 2x USB-A (USB3.2 Gen2) 1x USB-C (USB4, DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4) 1x HDMI 2.1 (fino a 8K @ 60 Hz o 4K @ 120 Hz) 1x Gigabit Ethernet 1x jack audio combo (ingresso microfono o cuffie)

Scheda di rete wireless: Qualcomm FastConnect 7800 (Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4)

(Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4) Batteria: 99,9 Wh , alimentatore da 240 W

, alimentatore da Software: Windows 11 Home

MSI Stealth A16 AI+ A3HVFG

MSI Stealth A16 AI+ A3XVGG ricalca il cugino della serie Creator, migliorandolo su alcuni dettagli per offrire prestazioni ancor più estreme per i veri gamer, e arrivando con una colorazione che risulta, se vogliamo, più cattiva.

Le uniche differenze possono ritrovarsi su CPU e GPU, componenti nelle quali si alza l’asticella: la CPU è la più potente AMD Ryzen 9 HX 370; la GPU è la NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo MSI Stealth A16 AI+ A3XVGG.

Dimensioni: 355,8 x 259,7 x 19,95 mm

x x Peso: 2,1 kg

Schermo: IPS LCD da 16″ QHD (in 16:10) con refresh rate a 240 Hz



da (in 16:10) con refresh rate a CPU: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 core fino a 5,1 GHz)

(12 core fino a 5,1 GHz) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (8 GB GDDR6)

(8 GB GDDR6) Memoria RAM: 32 GB (LPDDR5x-7500)

(LPDDR5x-7500) Spazio di archiviazione: SSD NVMe (M.2 PCIe Gen4) da 1 TB + un secondo slot libero

(M.2 PCIe Gen4) da + un secondo slot libero Sicurezza: Chip TPM 2.0 e lettore delle impronte digitali

e Webcam: IR FHD (1080p @ 30 fps)

(1080p @ 30 fps) Audio: stereo con Hi-Res Audio 2x speaker da 2 W 4x woofer da 2 W array di microfoni

con Tastiera: Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries con tasto Copilot

con tasto Porte: 2x USB-A (USB3.2 Gen2) 1x USB-C (USB4, DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4) 1x HDMI 2.1 (fino a 8K @ 60 Hz o 4K @ 120 Hz) 1x Gigabit Ethernet 1x jack audio combo (ingresso microfono o cuffie)

Scheda di rete wireless: Qualcomm FastConnect 7800 (Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4)

(Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4) Batteria: 99,9 Wh , alimentatore da 240 W

, alimentatore da Software: Windows 11 Home



MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG

MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG è un notebook pensato per la produttività, dotato di un look decisamente più sobrio (e sottile) rispetto agli altri due modelli, dai quali si differisce anche sul fronte delle componenti interne.

Il notebook ruota attorno alla CPU Intel Core Ultra 7 258V e, invece di affidarsi a una GPU targata NVIDIA, punta sulla GPU Intel Arc 140V. Troviamo, anche in questo caso, 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD NVMe (PCIe Gen4).

Per cercare di tirare fuori il massimo in termini di performance, MSI ha notato questo notebook delle tecnologie MSI AI Engine e MSI Noise Cancellation Pro: la prima, si occupa di ottimizzare le performance in funzione dello scenario di utilizzo (modalità lavoro, riunione, gioco e intrattenimento); la seconda, si occupa di identificare i suoni e rimuovere i rumorei di sottofondo.

Pur mantenendo un display da 16 pollici in 16:10, MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG punta sulla tecnologia OLED con supporto HDR sulla risolzione 4K, mettendo a disposizione dell’utente un pannello perfetto per la produttività e l’intrattenimento.

Anche questo notebook risulta molto completo sul fronte della connettività, pur affidandosi a una scheda di rete targata Intel, e offre il supporto al Wi-Fi 7 e al Bluetooth 5.4; dal punto di vista delle porte, troviamo poi due USB-C (USB4), una USB-A, una HDMI 2.1, una porta Gigabit Ethernet, un lettore di schede MicroSD e un jack audio combo.

La batteria integrata, complice il minore spessore rispetto agli altri due modelli, scende a 82 Wh (l’alimentatore, in questo caso è da 100 W). Anche in questo caso, il sistema operativo integrato a bordo è Windows 11 (edizioni Home o Pro).

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG.

Dimensioni: 358,4 x 254,4 x 16,85 mm

x x Peso: 1,5 kg

Schermo: OLED da 16″ UHD+ (in 16:10), VESA DisplayHDR

da (in 16:10), VESA DisplayHDR CPU: Intel Core Ultra 7 258V (8 core, fino a 4,8 GHz)



(8 core, fino a 4,8 GHz) GPU: Intel Arc 140V (16 GB)

(16 GB) Memoria RAM: 32 GB (LPDDR5x-7500)

(LPDDR5x-7500) Spazio di archiviazione: SSD NVMe (M.2 PCIe Gen4) da 1 TB + un secondo slot libero

(M.2 PCIe Gen4) da + un secondo slot libero Sicurezza: Chip TPM 2.0 (discreto e firmware)

(discreto e firmware) Webcam: 5 MP (con IR)

(con IR) Audio: stereo (2x speaker da 2 W ) con Hi-Res Audio

(2x speaker da ) con Tastiera: Single Backlit Keyboard (White) con tasto Copilot

con tasto Porte: 1x USB-A (USB3.2 Gen2) 2x USB-C (USB4, DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4) 1x HDMI 2.1 (fino a 8K @ 60 Hz o 4K @ 120 Hz) 1x lettore schede MicroSD

1x jack audio combo (ingresso microfono o cuffie) 1x Gigabit Ethernet

Scheda di rete wireless: Intel Killer BE1750 (Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4)

(Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4) Batteria: 82 Wh , alimentatore da 100 W

, alimentatore da Software: Windows 11 Home o Windows 11 Pro

Disponibilità e prezzi dei nuovi laptop MSI AI+

Esaurite tutte le informazioni relative a ciascuno dei tre laptop MSI AI+, andiamo a vedere le disponibilità e i prezzi di ognuno di essi.

Partiamo con i Creator A16 AI+ e Stealth A16 AI+, entrambi già in vendita sul portale di Unieuro ai seguenti prezzi di listino:

MSI Creator A16 AI+ A3HVFG (colorazione Lunar Gray) è proposto a 2499 euro (link all’acquisto).

(colorazione Lunar Gray) è proposto a (link all’acquisto). MSI Stealth A16 AI+ A3XVGG (colorazione Core Black) è proposto a 2899 euro (link all’acquisto).

MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG (colorazione Stellar Gray), invece, si farà attendere ancora un po’: il laptop sarà in vendita dalla fine del mese, anche su Amazon, al prezzo consigliato di 1799 euro.