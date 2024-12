La scorsa estate, a distanza di oltre 10 anni dal lancio di Apple Maps, il colosso di Cupertino ha deciso di fare debuttare una versione Web di questo popolare servizio, seppur soltanto in versione beta.

Apple Maps sul Web consente agli utenti delle altre piattaforme (come ad esempio Windows) di avere accesso a questo popolare servizio direttamente dal proprio browser e nelle ultime ore si è arricchito di una nuova funzionalità.

Ecco come migliora Apple Maps sul Web

Look Around, questo il suo nome, può essere considerata la versione di Apple della più popolare funzione Street View di Google, ossia una soluzione che permette di esplorare in prima persona un determinato luogo, ovviamente in modo virtuale, come se ci si trovasse proprio lì.

Stando a quanto è stato riportato da Chris Carley su Threads, la versione beta di Apple Maps Web supporta ora Look Around, anche se, sempre a suo dire, pare che l’effetto parallasse non sia lo stesso presente nelle versioni del servizio dedicate ai dispositivi iOS e Mac.

Questa nuova funzionalità, che potrebbe essere stata aggiunta la scorsa settimana, supporta numerose città in giro per il Mondo, incluse quelle del nostro Paese.

Il team del colosso di Cupertino ci tiene a ricordare che Apple Maps Web è ancora una “beta pubblica”, grazie alla quale gli utenti hanno la possibilità di esplorare la mappa, cercare le attività commerciali e i punti di interesse, trovare le necessarie indicazioni e visualizzare le Guide (mentre mancano funzioni come la mappa dei trasporti e gli edifici in 3D).

Se non avete mai provato questo servizio e siete curiosi di farlo, potete semplicemente cliccare su questo link.