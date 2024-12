Fra i 45 progetti di app e giochi finalisti annunciati negli scorsi giorni, Apple ne ha scelti 17, proclamandoli ieri vincitori delle varie categorie degli App Store Award 2024, fra cui per la prima volta c’è anche la categoria dedicata al visore Apple Vision Pro.

“Siamo felici di rendere omaggio a questo straordinario gruppo di sviluppatori che sfruttano la potenza dei dispositivi e della tecnologia di Apple per offrire esperienze capaci di arricchire la vita degli utenti e di avere un impatto profondo sulle comunità” ha commentato l’amministratore delegato di Apple Tim Cook.

Apple ha annunciato le app e i giochi vincitori degli App Store Award 2024

Gli App Store Award sono dei premi che la redazione dell’App Store di Apple conferisce agli sviluppatori che si sono distinti in aspetti quali la creatività, il design, l’innovazione e l’usabilità di app e giochi che sono tutti disponibili e/o scaricabili dall’App Store.

Sono dodici le categorie in cui competono, fra cui c’è anche la citata “Apple Vision Pro” che premia i migliori progetti nel campo dello spatial computing, la tecnologia che combina elementi di realtà virtuale, realtà aumentata e intelligenza artificiale ricreando esperienze di realtà mista.

What if…? An Immersive Story e THRASHER: Arcade Odyssey sono i due vincitori di questa categoria: la prima è un’app, di Disney, che accoglie l’utente in un mondo nell’Universo Marvel, la seconda è invece un gioco d’azione arcade che porta l’utente in mondi colorati e cosmici.

Le migliori app del 2024

Apple Vision Pro a parte, che non è ancora acquistabile in Italia, passiamo ai contenuti che è possibile provare anche da noi, partendo dalle app dell’anno. Quella per iPhone è Kino, un’app per registrare video in maniera professionale con varie funzioni particolari, come i controlli avanzati e i filtri ispirati ai film, che strizzano l’occhio ai cinefili e agli appassionati del settore. Costa 9,99 euro e si può scaricare da qui.

Moises è invece l’app del 2024 per iPad, “l’app del musicista” che consente a chi fa musica sul tablet di Apple di perfezionare ogni contenuto creato con vari strumenti di intelligenza artificiale, utile ad esempio per estrarre o rimuovere dai brani specifiche parti vocali o strumentali. È scaricabile gratuitamente dall’App Store, ma la maggior parte delle funzioni necessitano di fare acquisti in-app.

L’app dell’anno per Mac è Adobe Lightroom, l’arcinoto strumento fotografico per la post-produzione fotografica dedicato prevalentemente ai fotografi professionisti. Come Moises, si può scaricare gratuitamente dall’App Store ma per usare tutte le funzioni disponibili occorre pagare.

L’app per Apple Watch che ha vinto gli App Store Award 2024 si chiama Lumy, un’applicazione dedicata anch’essa ai fotografi e agli appassionati delle attività all’aperto che desiderano tenere traccia della posizione del Sole e della Luna. Costa 7,99 euro e si può scaricare da qui.

Nella categoria dedicata alle app per Apple TV, quest’anno ha vinto F1 TV, soluzione per guardare le gare in diretta e on demand scaricabile gratuitamente dall’App Store, ma con acquisti in-app.

I migliori giochi del 2024

Passiamo ai giochi vincitori degli App Store Award 2024 partendo da AFK Journey. È il gioco per iPhone dell’anno, un gioco di ruolo di avventura ambientato in un mondo fantastico ricco di magia, avventure ed eroi epici. Si può scaricare gratuitamente da qui ma sono previsti acquisti in-app.

Squad Busters è invece il gioco dell’anno per iPad, un titolo multiplayer che offre un mix di competizione e divertimento. È scaricabile gratuitamente da qui, ma con acquisti in-app, a differenza di Thank Goodness You’re Here!, il gioco dell’anno per Mac, un “gioco-commedia” acquistabile da qui a 22,99 euro.

Il gioco vincitore degli App Store Award 2024 della categoria Apple Arcade è Balatro+, un mix di giochi di carte fra cui ci sono il solitario, il poker e altri, titolo che fa parte del catalogo del servizio di videogiochi in abbonamento Apple Arcade, che costa 6,99 euro al mese.

I vincitori della categoria Impatto culturale

Oltre alle app e ai giochi per i vari dispositivi di Apple, ci sono altri sei vincitori degli App Store Award 2024, quelli che rientrano nella categoria Impatto culturale e che si sono cioè distinti per l’impatto che hanno avuto sul pubblico su aspetti quali la curiosità intellettuale, i legami con la famiglia e gli amici e l’accessibilità, ha spiegato Apple.

Fra le app premiate c’è Oko, un’applicazione che aiuta le persone cieche e ipovedenti a spostarsi in sicurezza in città. Costa 0,99 euro e si può scaricare da qui. EF Hello è invece un’applicazione di supporto allo studio delle lingue che usa un approccio di apprendimento che mira soprattutto al parlato e alla comunicazione. Si può scaricare gratuitamente dall’App Store, ma prevede acquisti in-app. Apple ha premiato anche DailyArt, un’applicazione per imparare la storia dell’arte che stimola la curiosità proponendo all’utente ogni giorno nuovi capolavori dell’arte classica, moderna e contemporanea. È gratuita ma offre acquisti in-app e si può scaricare da qui.

Fra i giochi vincitori degli App Store Award 2024 nella categoria Impatto culturale c’è NYT Games, un contenitore di vari giochi semplici e divertenti, fra cui Sudoku e Wordle. Si può scaricare gratuitamente dall’App Store ma offre acquisti in-app. Stesso discorso anche per The Wreck, un gioco particolare scaricabile da qui, una visual novel 3D con scene da film e una narrazione interattiva che descrive le lotte interiori della mente della protagonista in un momento di crisi. Chiude la rassegna Do You Really Want to Know 2, un gioco disponibile sull’App Store gratuitamente che permette di esplorare cosa significa vivere con l’HIV mettendo a disposizione dell’utente risorse e materiali educativi utili.