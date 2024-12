Nelle scorse ore il team di Microsoft ha annunciato che la nuova esperienza Xbox, che da un po’ di tempo è in fase di test con gli utenti Insiders, è finalmente disponibile nell’app sui PC Windows per tutti i giocatori.

A dire del colosso di Redmond, grazie alla nuova interfaccia gli utenti potranno trovare in modo più veloce e semplice i loro giochi preferiti e scoprirne di nuovi.

Microsoft migliora l’app Xbox per i PC Windows

La nuova Home dà grande risalto ai contenuti in evidenza, consentendo così agli utenti di rimanere aggiornati sulle uscite dei giochi, sui nuovi eventi, sui contenuti Game Pass, ecc.

Questa esperienza rinnovata include anche nuovi consigli e raccolte curate, offerte e sconti, nonché la funzionalità Jump back in, che consente agli utenti in Modalità Compatta di cliccare su qualsiasi scheda di gioco e di tornare subito al gameplay dall’hub del gioco.

Gli utenti potranno inoltre contare su una grande varietà, così come viene ricordato dal team di Microsoft, che nei mesi scorsi ha iniziato a lavorare con vari partner per portare tutti i giochi per PC con funzionalità Xbox nell’app Xbox, preannunciando che sono in arrivo nuovi titoli da urlo, per una galleria che nel complesso può vantare quasi 400 giochi.

Ed ancora, oltre 100 di questi titoli appena aggiunti sono Xbox Play Anywhere, il che significa che se gli utenti acquistano la versione Xbox per console, possono giocare anche a quella per PC (e viceversa), con funzioni come i salvataggi universali nel cloud su Xbox.

In sostanza, Microsoft ci tiene a fare sapere agli appassionati di videogame che la piattaforma Xbox è la soluzione capace di soddisfare tutte le loro esigenze.