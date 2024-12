Da oggi 16 dicembre il servizio Amazon Prime Video diventa ancora più flessibile grazie alla possibilità di acquistare anche le serie tv di successo, oltre ai film.

Con questa nuova opzione, oltre ai contenuti inclusi nell’abbonamento Amazon Prime gli spettatori possono accedere a un catalogo di serie tv disponibili per l’acquisto.

L’offerta di Amazon include le ultime novità come House of the Dragon, Yellowstone e Doc – Nelle tue mani e i classici più amati di sempre come Friends, Mad Men e True Detective, oltre a speciali offerte di lancio per le prime stagioni di serie selezionate, tra cui Tulsa King e Mr. Robot.

Questa novità amplia l’offerta Prime Video esistente grazie alla possibilità di acquistare anche serie tv e va a integrare l’ampia selezione di film disponibili per l’acquisto, arricchendo allo stesso tempo il vasto catalogo di contenuti popolari ed esclusivi che gli abbonati Prime possono vedere in streaming senza costi aggiuntivi.

La possibilità di acquistare anche serie tv è disponibile per tutti i clienti Amazon Prime Video in Italia, Francia e Spagna insieme alla vasta offerta già disponibile su migliaia di film.

Quanto costa Amazon Prime Video

Per poter accedere ad Amazon Prime Video è necessario abbonarsi ad Amazon Prime al costo di 4,99 euro al mese, oppure 49,90 euro all’anno. Gli studenti pagano 2,49 euro al mese o 24,95 euro ogni anno. In ogni caso, l’acceso ad Amazon Prime viene offerto ai nuovi clienti in maniera gratuita per 30 giorni.

Il servizio Amazon Prime include anche altri vantaggi, come spedizioni gratuite su milioni di prodotti e servizi esclusivi come Amazon Photos, Amazon Music Prime, Prime Reading e altri.