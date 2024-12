In occasione della pubblicazione del quarto episodio del documentario Anatomy of a come-back, disponibile da oggi, 13 dicembre, su Amazon Prime Video, Renault ha mostrato una nuova auto che arriverà sul mercato prossimamente: la Renault 5 Turbo 3E.

Si tratta della erede della storica Renault 5 Turbo, un’auto stradale impiegata anche nelle competizioni di rally negli anni Ottanta che sta per rinascere in una versione tutta nuova, elettrica e di serie. Niente restomod (i modelli classici rivisti e aggiornati da officine terze) dunque, ma un’auto stradale effettiva e ufficiale che sarà acquistabile prossimamente. Intanto, eccone una panoramica.

Renault 5 Turbo 3E: design e prestazioni di un’icona in chiave moderna

Non è una semplice declinazione sportiva della Renault 5 elettrica svelata lo scorso febbraio, ma un’auto tutta nuova e decisamente diversa, sia per estetica che per powertrain. Per quanto riguarda il design, la Renault 5 Turbo 3E è un evidente ed esplicito omaggio alla vecchia R5 Turbo, con vari riferimenti estetici sparsi qua e là lungo la carrozzeria, decisamente sportiva e ispirata ai rally.

Paraurti e luci dedicate, grosse prese d’aria posteriori, passaruota allargati, spoiler, minigonne, cerchi grandi e a filo con la carrozzeria, sono alcuni degli elementi estetici (e funzionali) che la contraddistinguono e la distinguono notevolmente dal modello standard già in vendita.

Renault non si è sbottonata molto riguardo alla dotazione tecnica della Renault 5 Turbo 3E, pur confermando la presenza di due motori elettrici alloggiati non uno per asse, ma uno per ruota (posteriore s’intende), motori dalla potenza complessiva di oltre 500 cavalli, numeri che permettono all’auto di scattare da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi, tempi da supercar, o da auto elettrica sportiva, per dire.

Non sono emerse altre informazioni su questa nuova piccola pepata francese, automobile che la stampa del settore ipotizza essere molto più costosa della versione più cara della Renault 5 elettrica, ovvero oltre i 50mila euro. Ma ne sapremo di più prossimamente, considerando che la casa automobilistica ha confermato che nel 2025 comunicherà altri dettagli al riguardo, pur senza specificare date o periodi relativi al debutto sul mercato.