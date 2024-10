A circa trent’anni dalle ultime produzioni negli stabilimenti marocchini e sloveni, Renault riporta in vita un’auto iconica degli anni Sessanta che rinasce nel segno delle esigenze attuali del mercato automobilistico. Ora si chiama Renault 4 E-Tech Electric ed è un SUV elettrico compatto e tecnologico, ma con varie peculiarità in memoria delle vecchie generazioni.

La casa automobilistica francese l’ha presentata al Salone di Parigi iniziato oggi, palcoscenico ideale per il ritorno di un’icona del marchio che arriverà presto anche nei concessionari Renault italiani. In attesa delle informazioni sulla disponibilità e sui prezzi, eccone una panoramica.

Design e tecnologia di Renault 4 E-Tech Electric

È più lunga, più larga e ovviamente più alta della vecchia Renault 4, ma nemmeno di tanto. Nonostante si tratti di un crossover/SUV compatto, rispetto al modello da cui prende il nome, Renault 4 E-Tech Electric rimane una cittadina, una utilitaria pensata e fatta per cavarsela bene in città: è lunga 4,14 metri, larga 1,80 e alta 1,57; insomma, una classica “segmento B” a ruote alte, di proporzioni simili alla rivale FIAT Grande Panda, che è tuttavia di circa 15 centimetri più corta.

Dimensioni a parte, esteticamente si presenta come un’auto molto ispirata alla vecchia Renault 4. Lo si nota bene dal frontale, con i due gruppi ottici tondeggianti posti alle due estremità di una calandra a sviluppo orizzontale con al centro il logo di Renault, qui illuminato. Altri echi stilistici si vedono anche dall’angolo che si forma lateralmente fra il cofano e il passaruota, molto alto e simile per concezione all’antenata, la cui influenza si percepisce chiara anche posteriormente, dove spiccano i fari divisi in tre parti.

Vecchi richiami a parte, della nuova Renault 4 E-Tech Electric si fanno notare molto gli elementi in plastica posti nella zona inferiore dell’auto, che le donano un carattere un po’ fuoristradistico. Da segnalare anche la possibilità di ordinarla con un tetto in tela apribile, ispirato anch’esso a quello della vecchia Renault 4 Plein Air.

Un po’ dello rétro che caratterizza gli esterni si intuisce anche dentro, considerando per esempio la plancia incavata e i molti elementi rettangolari con cui sono concepite varie cose. Ma la tecnologia la fa da padrone. Spiccano i due schermi abbastanza ampi, uno al centro della plancia, l’altro dietro il volante, incastonati in un unico elemento a sviluppo orizzontale più appariscente che minimale.

Non pervenuti altri dettagli riguardo al sistema di infotainment e alle altre tecnologie e funzioni presenti nell’auto ma, a giudicare dalle immagini stampa condivise e dai video che già circolano online, sembra buono lo spazio a bordo dell’auto per la categoria cui appartiene, auto che può ospitare fino a cinque persone e una buona quantità di bagagli e borse, considerando i 420 litri dichiarati da Renault.

Motori, batterie e prestazioni di Renault 4 E-Tech Electric

La nuova Renault 4 arriva in due versioni con livelli di potenza e batterie diverse. La più economica monta un motore da 80 kW (120 cavalli) e 225 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria da 40 kWh che promette più di 300 km di autonomia secondo il ciclo WLTP e si ricarica al massimo a 11 kW in corrente alternata e a 80 kW in corrente continua.

La versione più potente di Renault 4 E-Tech Electric monta invece un motore da 110 kW (circa 150 cavalli) con 245 Nm di coppia che le permette di scattare da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e di raggiungere i 150 km/h. La batteria è da 52 kWh e si ricarica in corrente alternata a 11 kW e a 100 kW in corrente continua; non pervenuti i dati relativi all’autonomia. In entrambi i casi è presente di serie il caricabatterie bidirezionale da 11 kW in corrente alternata per le funzioni V2L (vehicle to load) per alimentare altri dispositivi elettrici con l’automobile.

Come anticipato, per il momento Renault non ha comunicato i prezzi e le informazioni sulla disponibilità dell’auto per il mercato italiano. Considerando tuttavia che la Renault 5 elettrica già in commercio in Italia viene venduta a un prezzo di partenza di 32.900 euro, probabilmente la nuova Renault 4 costerà qualcosina in più.