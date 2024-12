Nella giornata di oggi, 12 dicembre, Samsung ha presentato in Corea del Sud Galaxy Book5 Pro. Si tratta della versione notebook classico del convertibile Galaxy Book5 Pro 360 annunciato lo scorso settembre, portatile con cui condivide varie cose, compresa la nuova serie di processori Intel Lunar Lake pronti a sostenere le attuali e future funzioni di intelligenza artificiale di Galaxy AI e di Windows. Non è ancora arrivato sul nostro mercato, ma in attesa della (eventuale) disponibilità italiana, eccone le principali caratteristiche.

Samsung Galaxy Book5 Pro: caratteristiche, design e disponibilità

Samsung Galaxy Book5 Pro è un computer portatile disponibile in due versioni con schermi touchscreen Dynamic AMOLED 2X da 14 e 16 pollici, entrambi con trattamento antiriflesso. A parte un accenno alla tecnologia “Visual Booster” che dovrebbe rendere più chiara la visione dei contenuti, l’azienda non ha al momento rilasciato altre specifiche al riguardo.

Stesso discorso vale per i processori. Sappiamo che ci sono gli Intel Core Ultra Serie 2, i cosiddetti Lunar Lake annunciati lo scorso settembre a IFA, con NPU da 47 TOPS massimi (acronimo di Tera Operations Per Second, un valore che indica le potenziali prestazioni di picco per le elaborazioni legate all’intelligenza artificiale), ma non conosciamo ancora le versioni specifiche montate.

A tal riguardo, oltre a confermare che Samsung Galaxy Book5 Pro è un “PC Copilot+“, definizione con cui Microsoft si riferisce ai PC e portatili basati sull’AI, Samsung ha parlato di altre funzionalità AI proprietarie (Galaxy AI) integrate nel computer, come la funzione per rendere le immagini di qualità più definite tramite l’upscaling AI, o quella simile a Cerchia e cerca di Google per cercare rapidamente un’immagine o un testo cerchiando appunto qualcosa sullo schermo.

Per il resto, Samsung Galaxy Book5 Pro monta un sistema audio con quattro altoparlanti e Dolby Atmos, una fotocamera con tecnologia Staggered HDR che dovrebbe garantire immagini più vivide, e la seguente dotazione di porte: un ingresso jack audio da 3,5 mm, una HDMI, un lettore di schede microSD, due USB-C e una USB-A, di cui tuttavia non conosciamo versioni e generazioni specifiche. Samsung non ha annunciato nemmeno i dettagli relativi alla batteria, limitandosi a parlare di un’autonomia massima di 25 ore, pur senza contestualizzare.

Sul mercato natio, in Corea del Sud, Samsung Galaxy Book5 Pro si potrà comprare a partire dal 2 gennaio 2025. Nonostante sia stato presentato oggi, non sono al momento noti i prezzi, nemmeno altre informazioni su un’eventuale (ma probabile) commercializzazione italiana, di cui nel caso vi terremo comunque aggiornati.