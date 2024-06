Lo scorso anno, dopo tanti mesi di indiscrezioni, Sony PS VR2 è finalmente arrivata sul mercato e nelle ultime ore il colosso nipponico ha annunciato un’importante novità: dal 7 agosto 2024 sarà disponibile l’adattatore per PC.

Il team di Sony, nell’annunciare questa novità, ci ha tenuto a mettere in evidenza il grande sforzo dell’azienda per mettere a disposizione degli utenti un crescente pacchetto di giochi VR.

Il colosso nipponico precisa che saranno supportati tutti i giochi VR, inclusi titoli molto amati del calibro di Half-Life: Alyx, Fallout4 VR e War Thunder.

In arrivo l’adattatore per PC di Sony PS VR2

Gli utenti dovranno acquistare un adattatore per PC PlayStation VR2 e dovranno disporre di un cavo DisplayPort (compatibile con DisplayPort 1.4), di un account Steam e di un PC che soddisfi i seguenti requisiti minimi:

Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

processore Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100

almeno 8 GB di RAM

NVIDIA GeForce GTX 1650 o successiva (è richiesta l’architettura Turing o successiva) – Serie NVIDIA RTX – AMD Radeon RX 5500XT o successiva / AMD Radeon RX 6500XT o successiva

DisplayPort 1.4

Bluetooth 4.0 (o versione successiva)

Per procedere all’installazione è sufficiente collegare Sony PlayStation VR2 al PC utilizzando l’apposito adattatore e il cavo DisplayPort 1.4 e scaricare l’app PlayStation VR2 e l’app SteamVR da Steam (in modo da poter configurare PS VR2 sul PC, personalizzare le impostazioni e l’area di gioco e iniziare ad acquistare e giocare a titoli su SteamVR).

Il produttore nipponico ricorda che le prestazioni possono variare a seconda della configurazione del PC, inclusa la compatibilità del sistema e la qualità del cavo DisplayPort 1.4.

E se vi state chiedendo quali siano le differenze di Sony PS VR2 su PC o PlayStation 5, è lo stesso team di Sony a evidenziarle:

PS VR2 è stato progettato da zero appositamente per PS5, quindi noterai che alcune funzionalità principali, come l’HDR, il feedback del visore, il tracciamento oculare, i grilletti adattivi e il feedback aptico (ad eccezione della vibrazione) non sono disponibili quando si gioca su PC. Tuttavia, sono supportate le altre funzionalità sensoriali e ad alta fedeltà di Sony PS VR2, tra cui grafica 4K (2.000 x 2.040 per occhio), campo visivo di 110 gradi, rilevamento tattile delle dita e vista trasparente, oltre al rendering foveated (senza tracciamento oculare) e all’audio 3D nei giochi supportati.

L’adattatore per PC di Sony PS VR2 sarà disponibile dal 7 agosto a 60 euro.