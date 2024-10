Un nuovo rapporto afferma che Apple ha ridotto la produzione del suo visore per concentrarsi sulla produzione di qualcosa di meno costoso.

Citando “diverse persone” coinvolte nella produzione di parti per Apple Vision Pro, The Information afferma che i piani di produzione di Apple per il suo visore sono stati ridimensionati negli ultimi mesi.

Secondo il rapporto, l’azienda che si occupa dell’assemblaggio finale dei visori Apple Vision Pro è stata avvisata che la produzione potrebbe concludersi a novembre, tuttavia la produzione potrebbe aumentare se per qualche motivo la domanda crescesse, inoltre potrebbe riprendere in quanto un modello futuro utilizzerebbe alcune delle parti esistenti, ma con un processore aggiornato.

La produzione di Apple Vision Pro verrebbe sospesa a novembre

Ad aprile l’analista Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple aveva ridotto le stime di spedizione di Vision Pro per il 2024 a un quantitativo compreso tra 400.000 e 450.000 unità.

Ora The Information cita un dipendente dell’assemblatore Luxshare che ha affermato di aver prodotto tra 500.000 e 600.000 esemplari da quando è iniziata la produzione l’anno scorso, quindi Apple potrebbe aver prodotto abbastanza parti e visori per ora.

In un’intervista pubblicata questo fine settimana da WSJ. Magazine, Tim Cook ha affermato che vorrebbe vendere più visori, ma ha riconosciuto che a 3.500 dollari Apple Vision Pro non è un prodotto di massa, aggiungendo che è destinato alle persone che vogliono avere oggi la tecnologia di domani.