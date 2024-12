Apple potrebbe avere in programma un’importante e attesa novità: ci riferiamo ad un MacBook con connettività cellulare.

A parlare di questa che potrebbe essere una vera svolta epocale per la gamma MacBook è stato Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg e profondo conoscitore dei piani del colosso di Cupertino.

Un MacBook con connettività cellulare potrebbe presto arrivare

Sono in tanti a sognare un MacBook da 12 pollici che possa contare sulla potenza garantita da un processore Apple Silicon e sulla connettività cellulare, una soluzione che dovrebbe rivelarsi vincente soprattutto per quanto riguarda la portabilità e che presto potrebbe divenire realtà.

Stando a quanto è stato rivelato da Mark Gurman, in quel di Cupertino si sta facendo sempre più forte la tentazione di lanciare un dispositivo di questo tipo anche se, è bene metterlo subito in evidenza, i tempi non sarebbero immediati: difficilmente, infatti, un MacBook con connettività cellulare potrebbe essere lanciato sul mercato prima del 2026.

Questa tempistica è in linea con i recenti report secondo cui un modem 5G creato da Apple potrebbe essere implementato nella gamma iPhone il prossimo anno e il primo modello ad usare questo modem personalizzato potrebbe essere iPhone SE 4.

Del resto, una volta che Apple ha deciso di sviluppare un proprio modem 5G, non c’è da stupirsi se finisca per sfruttarlo anche su altri device oltre al melafonino. E per quanto riguarda il settore computer, se non avrebbe senso implementarlo nei Mac, diverso è il discorso per i modelli portatili del produttore statunitense, già molto apprezzati per la loro portabilità e che con una connettività cellulare integrata potrebbero divenire quasi imbattibili.

Nel corso dei prossimi mesi dovremmo saperne di più. Basta avere un po’ di pazienza.