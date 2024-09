Ci siamo: dopo mesi e mesi di rumor e indiscrezioni, affidabili e meno affidabili, Sony ha annunciato ufficialmente PlayStation 5 Pro. La nuova console ammiraglia della casa nipponica affianca la versione in commercio ormai da quasi quattro anni, rivista più di recente attraverso il modello PS5 Slim: andiamo a scoprire insieme i dettagli diffusi da Sony su PS5 Pro.

PlayStation 5 Pro è ufficiale con miglioramenti lato GPU e Ray Tracing

PlayStation 5 è arrivata quasi quattro anni fa, ed è stata “sostituita” sul mercato dal modello Slim (da affiancare eventualmente al lettore Blu-Ray): secondo Sony è arrivato il momento di fare un passo oltre a livello di potenza, e proprio per questo ha svelato PlayStation 5 Pro, che costituisce un upgrade a livello hardware simile a quello della precedente generazione (PS4 Pro).

La presentazione di oggi è stata breve, ma ha svelato quello che è l’intento principale della nuova console: l’obiettivo è quello di offrire la stessa risoluzione al doppio del frame rate, avvicinando di fatto la versione Performance dei vari giochi a quella Qualità. Questo avviene grazie a:

GPU aggiornata : con PS5 Pro la GPU offre il 67% di unità di calcolo in più rispetto a PS5 e una memoria più veloce del 28%; nel complesso, questo consente un rendering fino al 45% più veloce nel gameplay, per un’esperienza più fluida.

: con PS5 Pro la GPU offre il 67% di unità di calcolo in più rispetto a PS5 e una memoria più veloce del 28%; nel complesso, questo consente un rendering fino al 45% più veloce nel gameplay, per un’esperienza più fluida. Advanced Ray Tracing : è stato aggiunto un ray tracing ancora più potente che fornisce riflessi e rifrazione della luce più dinamici. Questo consente ai raggi di essere lanciati al doppio e talvolta al triplo della velocità dell’attuale console.

: è stato aggiunto un ray tracing ancora più potente che fornisce riflessi e rifrazione della luce più dinamici. Questo consente ai raggi di essere lanciati al doppio e talvolta al triplo della velocità dell’attuale console. AI-Driven Upscaling: viene introdotto PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), un upscaling basato sull’intelligenza artificiale che utilizza una tecnologia basata sul machine learning per fornire immagini più nitide e una maggiore quantità di dettagli.

Altri miglioramenti comprendono PS5 Pro Game Boost, una tecnologia che può essere applicata a più di 8500 titoli PS4 retrocompatibili giocabili su PS5 Pro: offre una qualità dell’immagine migliorata per i giochi PS4 in modo da aumentare la risoluzione. Non mancano VRR e supporto al gaming a risoluzione 8K. Sony fa sapere che che tanti sviluppatori (tra PlayStation Studios e studi di terze parti) hanno abbracciato la tecnologia più recente di PS5 Pro, e che questi aggiorneranno gratuitamente i loro titoli PS5 per consentire ai giocatori di sfruttare le funzionalità di PS5 Pro. Questi giochi saranno identificati dalla dicitura “PS5 Pro Enhanced”, simile a quella vista con la precedente generazione: vengono citati come esempio titoli come Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant e The Last of Us Part II Remastered, ma ce ne saranno tanti altri.

PS5 Pro offre connettività Wi-Fi 7 e integra un SSD da 2 TB, ma non comprende il lettore Blu-Ray, risultando di fatto una console only-digital senza l’aggiunta del lettore “esterno”. Non sono state per ora annunciate eventuali revisioni del Dualsense, che alcune indiscrezioni avevano citato i giorni scorsi. Il nuovo modello risulta compatibile con tutta la famiglia di prodotti PlayStation, come PlayStation VR2, PlayStation Portal, DualSense Edge, Access controller, Pulse Elite e Pulse Explore.

A livello di design PS5 Pro riprende quello che abbiamo visto su PS5 Slim, con qualche piccolo cambiamento che rende abbastanza immediata la distinzione. Si tratta sostanzialmente dell’aspetto trapelato durante gli ultimi giorni, caratterizzato da più strisce al posto di quella singola che attraversa PlayStation 5 Slim. L’altezza è la stessa della PS5 originale, mentre la larghezza corrisponde a quella dell’attuale modello (Slim). Purtroppo neanche questa volta è compreso il Vertical Stand.

Prezzo e uscita di PS5 Pro

PlayStation 5 Pro è stata annunciata oggi, ma come prevedibile non è disponibile da subito. Sarà acquistabile a partire dal 7 novembre 2024 presso rivenditori autorizzati e su PlayStation Direct al prezzo consigliato di 799,99 euro. Il lettore Blu-Ray e il Vertical Stand non sono inclusi, visto che in confezione vengono citati solo un DualSense e una copia di Astro’s Playroom. I preordini apriranno il 26 settembre 2024.