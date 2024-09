La PlayStation 5 Pro vanta una nuova GPU personalizzata e l’upscaling AI basato sull’apprendimento automatico, caratteristiche che promettono un’esperienza di gioco senza compromessi tra definizione e fluidità, tuttavia in molti ritengono che il prezzo di PS5 Pro sia troppo alto.

In un’intervista con IGN, Toshi Aoki, Senior Principal Product Manager della divisione PlayStation, afferma che il prezzo di PS5 Pro è giustificato considerando tutte le nuove tecnologie che include.

Il portavoce di Sony cita anche l’SSD, il Wi-Fi 7 e le nuove tecnologie che circondano il gameplay definendo la PlayStation 5 Pro come “un pacchetto completo” che darà quel valore eccezionale ai giocatori più esigenti a cui l’azienda punta.

La PS5 Pro è una console di nicchia?

In pratica Aoki ha confermato ciò che in molti pensavamo, ovvero che la PS5 Pro è una console orientata a una categoria speciale di giocatore che Sony spera sarà disposto a pagare per ottenere un’esperienza senza il dilemma di dover scegliere tra qualità grafica a discapito della fluidità o viceversa.

Un collaboratore di IGN ha provato a giocare a una decina di titoli fianco a fianco sia su PS5 che su PS5 Pro, tra cui Final Fantasy VII Rebirth, Marvel’s Spider-Man 2, Horizon Forbidden West e The Last of Us: Parte II Remastered, e dopo la prova è rimasto impressionato dalle capacità di PS5 Pro, in particolare dal nuovo sistema di upscaling della risoluzione gestito dall’IA.

Il prezzo elevato di PS5 Pro è stato accompagnato da molto scetticismo, ma a quanto pare dovrebbe essere in grado di ricompensare i giocatori con esperienze videoludiche senza compromessi sulla console.