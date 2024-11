Si avvicina la fine dell’anno ed è tempo di bilanci. Dopo il Google Play’s Best 2024 con le migliori app e giochi per Android, è il momento di conoscere le più apprezzate dell’ecosistema iOS. Apple ha selezionato 45 progetti tra app e giochi per diverse categorie che si sono contraddistinti per l’usabilità, il design e l’innovazione. È interessante notare come alcune delle app e dei giochi premiati da Google siano coinvolti anche in questo riconoscimento di Apple. Queste sono le 12 categorie dell’App Store Award 2024:

45 migliori app e giochi secondo Apple

App iPhone dell’anno

Questa categoria riconosce il merito alle app che hanno migliorato la vita reale delle persone grazie a funzioni intuitive e strumenti personalizzati. Le app iPhone del 2024 sono:

Kino – Consente di trasformare episodi di vita quotidiana in clip cinematografiche – Download dall’App Store

– Consente di trasformare episodi di vita quotidiana in clip cinematografiche – Download dall’App Store Runna – Prevede programmi di allenamento su misura dedicati ai runner di ogni livello – Download dall’App Store

– Prevede programmi di allenamento su misura dedicati ai runner di ogni livello – Download dall’App Store Tripsy – Dà la possibilità di migliorare l’organizzazione dei viaggi – Download dall’App Store

Gioco iPhone dell’anno

In questa categoria sono stati premiati i giochi per le loro trame, la grafica e la struttura dei personaggi. I giochi iPhone finalisti sono:

AFK Journey – Un gioco dai monti affascinanti e combattimenti particolarmente avvincente – Download dall’App Store

– Un gioco dai monti affascinanti e combattimenti particolarmente avvincente – Download dall’App Store The WereCleaner – Il gioco è stato premiato per il gameplay creativo e divertente – Download dall’App Store

– Il gioco è stato premiato per il gameplay creativo e divertente – Download dall’App Store Zenless Zone Zero – Un gioco apprezzato per le trame ricche d’azione e molto avvincenti – Download dall’App Store

App iPad dell’anno

Immaginazione ed espressione creativa sono stati gli elementi valutati in questa categoria che vede in finale le app:

Bluey: Giochiamo – Un’applicazione che ha come protagonisti i celebri cani dell’omonimo cartone animato che è stata apprezzata perché offre un intrattenimento adatto a tutta la famiglia – Download dall’App Store

– Un’applicazione che ha come protagonisti i celebri cani dell’omonimo cartone animato che è stata apprezzata perché offre un intrattenimento adatto a tutta la famiglia – Download dall’App Store Moises – È stato riconosciuto il merito di aver portato la creazione di brani musicali a un nuovo livello tramite gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale – Download dall’App Store

– È stato riconosciuto il merito di aver portato la creazione di brani musicali a un nuovo livello tramite gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale – Download dall’App Store Procreate Dreams – Si tratta di un’applicazione che permette di creare animazioni 2D, storie mozzafiato e video espressivi – Download dall’App Store

Gioco iPad dell’anno

I giochi presenti in questa categoria sono stati segnalati per la grafica e lo storytelling dinamico.

Assassin’s Creed Mirage – Il penultimo capitolo della celebre serie di Assassin’s Creed è stato premiato per la trama avventurosa e coinvolgente – Download dall’App Store

– Il penultimo capitolo della celebre serie di Assassin’s Creed è stato premiato per la trama avventurosa e coinvolgente – Download dall’App Store Disney Speedstorm – Il gioco con protagonisti i personaggi Disney e Pixar che si caratterizza per circuiti ed esperienze di corsa particolarmente emozionanti – Download dall’App Store

– Il gioco con protagonisti i personaggi Disney e Pixar che si caratterizza per circuiti ed esperienze di corsa particolarmente emozionanti – Download dall’App Store Squad Busters – Un gioco che prevede un gameplay divertente sul quale si inserisce il brivido della competizione – Download dall’App Store

Gioco Apple Arcade dell’anno

I finalisti di questa categoria si sono distinti per la capacità di rivisitare i giochi classici in maniera originale.

Balatro+ – Ha il merito di aver proposto un gioco di carte innovativo ed emozionante – Download dall’App Store

– Ha il merito di aver proposto un gioco di carte innovativo ed emozionante – Download dall’App Store Outlanders 2 – Il gioco offre livelli pieni di immaginazione, una grafica rinnovata e un’esperienza molto coinvolgente – Download dall’App Store

– Il gioco offre livelli pieni di immaginazione, una grafica rinnovata e un’esperienza molto coinvolgente – Download dall’App Store Sonic Dream Team – Il celebre riccio blu protagonista di questo gioco permette di vivere nuove emozionanti avventure – Download dall’App Store

App Mac dell’anno

Le app finaliste di questa categoria sono state segnalate per la capacità di mettere a disposizione strumenti che semplificano la gestione dei vari progetti.

Adobe Lightroom – L’app ha migliorato grazie all’intelligenza artificiale la procedura di editing delle immagini – Download dall’App Store

– L’app ha migliorato grazie all’intelligenza artificiale la procedura di editing delle immagini – Download dall’App Store OmniFocus 4 – Questa applicazione offre una gestione delle attività tale da migliorare a concentrarsi – Download dall’App Store

– Questa applicazione offre una gestione delle attività tale da migliorare a concentrarsi – Download dall’App Store Shapr3D – L’applicazione ha il merito di aver rivoluzionato il workflow della progettazione 3D – Download dall’App Store

Gioco Mac dell’anno

Tornando ai giochi in questa categoria sono stati raccolti i titoli che mostrano stili grafici e protagonisti originali.

Frostpunk 2 – Questo gioco propone un’evoluzione del classico gioco nel quale ci si cimenta a costruire una città – Download dall’App Store

– Questo gioco propone un’evoluzione del classico gioco nel quale ci si cimenta a costruire una città – Download dall’App Store Stray – Un gioco che ha come protagonista un gatto randagio che deve risolvere un antico mistero in un mondo tenebroso con atmosfere giocose – Download dall’App Store

– Un gioco che ha come protagonista un gatto randagio che deve risolvere un antico mistero in un mondo tenebroso con atmosfere giocose – Download dall’App Store Thank Goodness You’re Here! – Il merito di questo gioco è quello di proporre situazioni incredibili e divertenti – Download dall’App Store

App Apple Watch dell’anno

In questa categoria sono state raccolte applicazioni che semplificano l’accesso a informazioni e strumenti direttamente dall’Apple Watch.

LookUp – Questa applicazione accresce i dizionari con espressioni e definizioni che si utilizzano quotidianamente – Download dall’App Store

– Questa applicazione accresce i dizionari con espressioni e definizioni che si utilizzano quotidianamente – Download dall’App Store Lumy – L’app aiuta le persone a sincronizzarsi con i ritmi del sole e della luna – Download dall’App Store

– L’app aiuta le persone a sincronizzarsi con i ritmi del sole e della luna – Download dall’App Store Watch to 5K – Ha il merito di dare carica ai runner per motivarli a raggiungere il traguardo – Download dall’App Store

App Apple Vision Pro dell’anno

Questa categoria (insieme alla prossima) è stata introdotta con l’App Store Award 2024 e considera le app che ridefiniscono le possibilità offerte dallo spatial computing. Le app finaliste sono:

JigSpace – Con quest’app si possono visualizzare modelli 3D e modelli di realtà aumentata in maniera molto semplice – Download dall’App Store

– Con quest’app si possono visualizzare modelli 3D e modelli di realtà aumentata in maniera molto semplice – Download dall’App Store NBA – Un’app che non necessita di grandi presentazioni ma che ha il merito di ridefinire le modalità di seguire gli sport di proprio interesse – Download dall’App Store

– Un’app che non necessita di grandi presentazioni ma che ha il merito di ridefinire le modalità di seguire gli sport di proprio interesse – Download dall’App Store What If…? An Immersive Story – A quest’app è stato riconosciuto il merito di far vivere un’esperienza Marvel innovativa – Download dall’App Store

Gioco Apple Vision Pro dell’anno

I giochi finalisti di questa categoria si sono distinti per il gameplay intuitivo e gli scenari mozzafiato e sono:

Loóna – Un gioco capace di ridurre lo stress grazie a dei rompicapi rilassanti – Download dall’App Store

– Un gioco capace di ridurre lo stress grazie a dei rompicapi rilassanti – Download dall’App Store THRASHER – Il merito di questo gioco è quello di offrire controlli innovativi in un mondo alieno particolarmente affascinante – Download dall’App Store

– Il merito di questo gioco è quello di offrire controlli innovativi in un mondo alieno particolarmente affascinante – Download dall’App Store Vacation Simulator – Un gioco che permette di creare dei ricordi reali di una vacanza simulata interfacciandosi con personaggi simpatici svolgendo attività divertenti – Download dall’App Store

App Apple TV dell’anno

Queste app aggiungono esperienze spettacolari sulla TV di casa. Le applicazioni finaliste di questa categoria dell’App Store Award 2024 sono:

DROPOUT – Un’applicazione che assicura tante risate e divertimento – Download dall’App Store

– Un’applicazione che assicura tante risate e divertimento – Download dall’App Store F1 TV – Il nome non lascia spazio a equivoci ed è un’applicazione che permette a tutti gli appassionati di auto da corsa di vivere queste emozioni – Download dall’App Store

– Il nome non lascia spazio a equivoci ed è un’applicazione che permette a tutti gli appassionati di auto da corsa di vivere queste emozioni – Download dall’App Store Zoom – Alla celebre app per le videochiamate e le videoconferenze è stato riconosciuto il merito di permettere alle persone di restare in contatto in modo innovativo – Download dall’App Store

Impatto Culturale

Le app finaliste di questa categoria hanno il merito di promuovere storie significative permettendo alle persone di fare la differenza tirando fuori il loro meglio.