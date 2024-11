Al fianco dei nuovi smartphone flagship della serie K80 e del nuovo smartwatch Watch 5, REDMI, uno dei marchi del gruppo Xiaomi, fresco di un rebranding giunto la scorsa settimana, ha annunciato sul mercato cinese le nuove cuffie REDMI Buds 6 Pro.

Si tratta di cuffie true wireless abbastanza economiche che, nonostante il prezzo abbastanza contenuto, offrono specifiche interessanti come la cancellazione attiva del rumore e il supporto ad alcuni codec HiFi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e il prezzo.

Arrivano le cuffie REDMI Buds 6 Pro

REDMI ha recentemente annunciato, sul mercato di casa, le cuffie true wireless REDMI Buds 6 Pro, nuova iterazione del modello lanciato in Cina esattamente un anno fa (e poi portato in Italia all’inizio di quest’anno) da cui ereditano il design generale.

Per queste cuffie, il produttore cinese ha scelto di implementare un triplo driver (doppio driver ceramico e driver dinamico rivestito in titanio), ottimizzando l’esperienza audio tramite algoritmi proprietari del gruppo (Xiaomi Golden Ears): oltre a un suono pieno e corposo, le cuffie consentono di usufruire dell’audio spaziale a 360° e supportano codec Hi-Fi.

Troviamo inoltre la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 55 Khz (meglio dei 52 kHz promessi del modello precedente), resa possibile da algoritmi ad hoc e un sistema a triplo microfono (AI ENC) che, secondo quanto dichiarato dal produttore cinese, può bloccare il rumore del vento fino a 12 m/s durante le chiamate.

Rispetto al modello precedente, le REDMI Buds 6 Pro peggiorano leggermente sul fronte dell’autonomia: nel complesso, le cuffie offrono 9,5 ore di autonomia con ANC attivo e fino a 36 ore di autonomia con ANC disattivato; la ricarica è piuttosto rapida (tramite il case che, a sua volta, si ricarica tramite USB-C), dato che 5 minuti consentono di recuperare un’autonomia di 2 ore.

Accanto alla versione standard, il produttore cinese ha presentato un’edizione speciale pompata delle cuffie, dedicata ai videogiocatori e ai creatori di contenuti, chiamata REDMI Buds 6 Pro Gaming Edition.

Rispetto alle cuffie nel modello standard, quelle in versione estrema si distinguono per una colorazione particolare, possono contare su un dongle USB-C dedicato (che integra uno spazio di archiviazione, funge da microfono wireless a distanza e consente l’accesso a svariate opzioni rapide), offrono una latenza di appena 20 ms, supportano il codec LHDC Lossless (per migliorare ulteriormente la qualità dell’audio) e la ricarica rapida a 67 W.

Specifiche tecniche e immagini

Prima di mostrare le immagini delle colorazioni disponibili, di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove cuffie true wireless REDMI Buds 6 Pro:

Audio: driver a tre unità Doppio driver in ceramica piezoelettrica da 6,7 mm Driver dinamico (rivestito in titanio) da 11 mm Cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 55 dB con Deep Space Noise Redution 2.0 Ottimizzazioni Xiaomi Golden Ears Sistema a tre microfoni (AI ENC) per registrazione e soppressione dei fruscii Codec audio MIHC , LDHC 5.0 , LC3 Supporto Audio spaziale (con tracciamento dinamico dei movimenti della testa)

Comandi: touch

Connettività: Bluetooth 5.3 Modalità a bassa latenza

Compatibilità: Android , iOS e Windows

, e Autonomia: 9,5 ore (ANC attivo), 36 ore (ANC disattivato) Ricarica rapida (5 minuti equivalgono a 2 ore di riproduzione) Ricarica del case tramite porta USB-C

(ANC attivo), (ANC disattivato)

Disponibilità e prezzo delle nuove REDMI Buds 6 Pro

Le nuove REDMI Buds 6 Pro sono già disponibili all’acquisto in Cina nelle tre colorazioni Jade Green, Ice White e Xuanwu Black al prezzo di 399 yuan (pari a circa 52 euro al cambio attuale).

Come anticipato, le cuffie arrivano anche nella Gaming Edition, in colorazione nero opaco con accenti arancioni, proposte a 499 yuan (circa 65 euro); questa edizione speciale sarà in vendita, sempre sul mercato cinese, dal prossimo 3 dicembre.

Alla pari delle REDMI Buds 6 annunciate lo scorso settembre, anche le nuove REDMI Buds 6 Pro dovrebbero varcare i confini cinesi e arrivare anche in Italia, probabilmente in concomitanza con il lancio degli smartphone della serie REDMI Note 14, attesi nelle fasi iniziali del 2025.