Giornata parecchio impegnativa in casa Xiaomi: da una parte il brand principale ha ufficializzato i nuovi Xiaomi 14T e il pieghevole Xiaomi MIX Flip (che arrivano anche in Italia), rinnovando anche la propria proposta relativa a TV, wearable e robot aspirapolvere; dall’altra, in Cina sono appena stati ufficializzati gli attesi Redmi Note 14, cui fanno da contorno anche le nuove cuffie true wireless Redmi Buds 6.

Caratteristiche tecniche delle Redmi Buds 6

Le cuffie annunciate dal brand cinese in data odierna — con tanto di post dedicati su Weibo — completano una serie che nelle scorse settimane aveva già accolto dapprima le Redmi Buds 6 Active e poi anche le Redmi Buds 6 Lite.

Le Redmi Buds 6 si segnalano per alcune caratteristiche degne di note che includono una struttura acustica dual-driver, che mette insieme un driver con diaframma rivestito in titanio da 12,4 mm con un driver micro piezoelettrico in ceramica da 5,5 mm. Grazie a questa configurazione, il produttore promette un suono ricco e dinamico, con bassi profondi e alti ben riprodotti. Non manca la possibilità di equalizzare le cuffie — che sono certificate da NetEase Cloud Music — scegliendo tra quattro modalità, che dovrebbero consentire a tutti gli utenti di trovare quella più vicina ai propri gusti.

Inoltre, la cancellazione del rumore fino a 49 dB delle Redmi Buds 6 dovrebbe tagliare fuori fino al 99,6% dei rumori ambientali; il sistema sfrutta due microfoni e l’intervento dell’AI e teoricamente dovrebbe essere efficace anche in presenza di vento fino a 9 m/s.

Altro punto di forza sul quale Redmi ha insistito in sede di presentazione è l’autonomia: le Buds 6 dovrebbero durare fino a 42 ore grazie alla custodia di ricarica e una singola carica dovrebbe garantire fino a 10 ore di ascolto; in più, la ricarica rapida consente di recuperare altre 4 ore di ascolto con appena 10 minuti di ricarica.

Infine, le cuffie sono certificate IP54 contro acqua e polvere, dunque dovrebbero resistere bene alle sollecitazioni derivanti dall’utilizzo quotidiano.

Funzioni particolari delle Redmi Buds 6

Redmi ha dotato le nuovissime Buds 6 di una serie di funzioni che promettono di arricchirne l’esperienza d’uso, a partire dalla funzionalità Sound ID, che regola la resa sonora sulla base delle preferenze di ascolto dell’utente, così da regalargli un’esperienza più immersiva e interessante.

In aggiunta a questo, le Redmi Buds 6 supportano l’audio spaziale a 360°, per un effetto surround immersivo e coinvolgente sia per la riproduzione musicale che per la fruizione di contenuti video.

Gli utenti che sono soliti indossare le cuffie mentre utilizzano più di un dispositivo alla volta apprezzeranno anche la connettività a due dispositivi, che consente di passare dall’uno all’altro senza interruzioni per un multitasking meno faticoso.

Un’altra novità introdotta da Redmi e che potrebbe sembrare banale (ma all’atto pratico verrà sicuramente apprezzata) riguarda il case di ricarica, con particolare riferimento ai LED che ne indicano lo stato di carica. Xiaomi lo chiama Cloud Glow Light Effects 2.0 e in concreto indica la percentuale di carica residua:

un LED: batteria al <25%

due LED: batteria al 25%-50%

tre LED: batteria al 50%-75%

quattro LED: batteria al >75%.

Le Redmi Buds 6 supportano altresì HyperOS Connect, per una migliore integrazione nello sconfinato ecosistema di Xiaomi.

Prezzo e disponibilità

Tutta questa tecnologia — la cui efficacia andrà comunque provata sul campo — non si traduce in un prezzo proibitivo, tutt’altro: le Redmi Buds 6 costano appena 199 CNY — ovvero circa 25 euro al cambio attuale — e vengono proposte nelle tre colorazioni cyan, bianco e nero.

Presentate al fianco dei nuovi smartphone della serie Redmi Note 14, anche le cuffie Redmi Buds 6 per adesso sono state ufficializzate soltanto per il mercato cinese, senza indicazioni circa un eventuale lancio globale.