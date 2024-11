Nonostante l’enorme successo a livello globale, il team di sviluppatori di Spotify non può concedersi soste e continua a lavorare al miglioramento di questa piattaforma di streaming multimediale: la concorrenza, infatti, è agguerrita ed è quindi necessario studiare sempre nuove funzionalità che possano rendere l’esperienza offerta via via più accattivante.

E così nelle scorse ore Spotify ha annunciato di aver avviato l’implementazione di una nuova pagina “Recenti“, che tiene traccia di tutto ciò che gli utenti hanno ascoltato.

Arriva una nuova funzionalità per gli utenti Spotify

In pratica, questa sezione dell’app conserverà i contenuti fino a 90 giorni e si integrerà con la musica, i podcast e gli audiolibri, monitorando anche i contenuti salvati.

A dire del team di Spotify, questa nuova funzionalità dovrebbe essere utile per gli utenti per poter riprendere un podcast in pausa, trovare un determinato brano ascoltato qualche giorno prima o riprodurre un album o un audiolibro salvato.

La pagina Recenti va a sostituire la scheda “Cronologia ascolti” e sarà disponibile sia per gli abbonati gratuiti che per quelli che hanno sottoscritto l’abbonamento Premium.

Per usare la nuova funzione è sufficiente toccare la propria immagine del profilo, aprire la barra laterale e cliccare su Recenti: gli utenti visualizzeranno un elenco con i vari contenuti mostrati in ordine cronologico e con la possibilità di sfruttare alcuni filtri per restringere la ricerca. In alternativa, è anche possibile visualizzare questa nuova pagina scorrendo il feed della home page.

Stando a quanto è stato reso noto dal team di Spotify, questa nuova funzionalità è in fase di rilascio sia per iOS che per Android ma potrebbe essere necessario qualche giorno prima che raggiunga tutti gli utenti a livello globale.