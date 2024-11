Spotify ha annunciato una serie di nuove offerte volte ad aiutare i creatori ad aumentare significativamente il loro pubblico e a monetizzare meglio i loro podcast video sulla piattaforma.

A questo proposito la società ha annunciato un nuovo programma Partner che permette di monetizzare audio e video oltre ai ricavi pubblicitari.

I creatori potranno infatti guadagnare una quota delle entrate pubblicitarie dai loro contenuti su tutte le piattaforme tramite Spotify Partner Program, inoltre potranno guadagnare denaro tramite abbonamenti mensili a podcast che consentono agli ascoltatori di supportare direttamente i creatori in cambio di contenuti bonus e vantaggi esclusivi.

Spotify svela un nuovo modello di pagamento per i creatori di video popolari

In entrambi i casi sono previsti dei requisiti di ammissibilità. Spotify Partner Program richiede ai partecipanti di ospitare e caricare i propri contenuti tramite la piattaforma Spotify for Creators, di aver trasmesso in streaming 10.000 ore e ottenuto almeno 2.000 visualizzazioni uniche in un periodo di 30 giorni e di aver pubblicato almeno 12 episodi.

Gli abbonamenti saranno aperti ai creatori di contenuti che hanno almeno due episodi pubblicati e almeno 100 ascoltatori Spotify unici in un periodo di 60 giorni.

I nuovi programmi saranno disponibili per gli abbonati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia a partire dal 2 gennaio 2025. Con questa strategia Spotify probabilmente punta a fare un po’ di concorrenza a YouTube.