Il team di Spotify ha deciso di consentire ai propri utenti di dare libero sfogo alla propria creatività introducendo la possibilità di creare copertine personalizzate per le playlist direttamente dall’app; per il momento, la novità è in test nel ramo beta e unicamente in lingua inglese, ma l’attesa potrebbe durare poco.

Ora è possibile creare copertine personalizzate per le playlist su Spotify

Intendiamoci, allo stato attuale è già possibile dare un tocco personale alle proprie playlist attraverso la funzione “carica un’immagine”, tuttavia la novità in test porta le possibilità di personalizzazione delle copertine ad un livello del tutto nuovo.

Infatti, con questa funzione inedita Spotify permette di sfruttare un editor integrato per creare copertine uniche, mettendo insieme immagini, colori, testo, sticker e strumenti grafici. Come mostra la GIF seguente, creare una copertina personalizzata per una playlist di Spotify è semplicissimo, infatti non bisogna fare altro che:

Toccare il menù a tre punti nella pagina della playlist e, tra le varie voci disponibili, selezionare l’opzione “ Create cover art ”.

”. Caricare un’immagine originale e personalizzarla attraverso l’aggiunta di elementi vari, quali: Stili di testo, colori ed effetti via Spotify Mix. Colori e gradienti di sfondo. Effetti visivi. Sticker esclusivi creati da artisti come Jun Ioneda, Sam Lyon, James Marshall e Shivani Parasnis.

Salvare la propria creazione e condividerla cogli amici e sulle piattaforme social.

In sede di presentazione della novità, Spotify ha precisato che per ogni playlist è possibile salvare solo una copertina personalizzata per volta; di conseguenza, una copertina nuova eventualmente creata prenderà il posto di quella precedente. Tuttavia, esiste un trucco per superare questa limitazione: basta creare una copia della playlist originale prima personalizzarne le rispettive copertine.

Disponibilità

Le nuove copertine personalizzate di Spotify sono attualmente in roll out in beta sia per gli utenti Android che per quelli iOS, senza distinzioni tra utenti con piano gratuito e Premium. Allo stato attuale, la novità è in distribuzione in 65 mercati, ma soltanto in lingua inglese. Per il rilascio globale sarà necessario attendere la conclusione della fase di test.