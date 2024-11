Nella mattinata di oggi, mercoledì 27 novembre, la polizia postale italiana, coordinata dalla procura di Catania, ha annunciato di aver portato a termine una importante operazione contro lo streaming illegale che forniva contenuti a 22 milioni di utenti in Italia e all’estero.

“È stata smantellata la più vasta organizzazione criminale transnazionale di pirateria audiovisiva mai condotta in ambito italiano e internazionale”, riporta il comunicato stampa del Commissariato di polizia postale, che ha collaborato con gli organi giudiziari e di polizia di vari paesi europei con il coordinamento di Eurojust (l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale) ed Europol (l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto).

Nello specifico, la polizia postale italiana ha effettuato 89 perquisizioni in quindici regioni italiane e altre 14, insieme alle forze di polizia estere, in Cina, in Croazia (dove sono state arrestate 11 persone), in Olanda, nel Regno Unito, in Romania, in Svezia e in Svizzera.

Complessivamente, sono indagate 102 persone che dovranno rispondere di accesso abusivo a servizi informatici, di violazione del diritto d’autore, di frode informatica e di detenzione di codici di accesso. Secondo quanto riportato dal Post, queste ultime usavano applicazioni di messaggistica crittografata e documenti falsi, con cui si erano intestate utenze telefoniche, carte di credito e abbonamenti. I loro contenuti di streaming illegale, film, serie TV ed eventi sportivi, venivano poi pubblicizzati su social media, forum e blog.

In sostanza, con un sofisticato sistema informatico – quello delle IPTV illegali (IPTV è l’acronimo di Internet Protocol Television, ovvero il sistema di trasmissione dei canali televisivi via internet, ndr)- venivano illegalmente captati e rivenduti i palinsesti live e i contenuti on demand protetti da diritti televisivi, di proprietà delle più note piattaforme televisive nazionali e internazionali, quali Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount e Disney+.

In aggiornamento