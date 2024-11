A pochi giorni dall’annuncio sul mercato italiano del modello di punta Smart Band 9 Pro, Xiaomi va a “completare” la propria gamma di smartband di ultima generazione, lanciando in Italia la Xiaomi Smart Band 9 Active.

La nuova smartband del produttore cinese arriva a poco più di un anno di distanza dal modello della precedente generazione e, anche questa volta, viene proposta come versione economica della classica Xiaomi Smart Band 9. Scopriamo tutti i dettagli.

È ufficiale Xiaomi Smart Band 9 Active

Come anticipato in apertura, Xiaomi ha appena lanciato in italia la nuova Xiaomi Smart Band 9 Active, una smartband economica che punta tutto sulla concretezza senza però rinunciare all’estetica, altamente personalizzabile dall’utente grazie a un’ampia gamma di cinturini (che fungono anche da cover per la cassa) e quadranti (sono più di 100 quelli disponibili).

Rispetto alla precedente Smart Band 8 Active, il modello di ultima generazione cresce in pianta (pur mantenendo un display delle stesse dimensioni) e, di rimando, guadagna una batteria più capiente, capace di spingersi fino a 18 giorni di autonomia, grazie anche a un nuovo chip che ottimizza l’alimentazione.

La Xiaomi Smart Band 9 Active è compatibile con dispositivi Android (da Android 8 Oreo in avanti) e iOS (da iOS 12 in avanti), offrendo la possibilità di leggere le notifiche (ma non di interagirvi), impostare timer e sveglie, controllare il lettore musicale (dello smartphone).

Sul fronte del monitoraggio della salute, disponibile 24 ore su 24, troviamo monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno; non mancano, inoltre, il monitoraggio dei livelli di stress e la gestione della salute femminile.

Per quanto concerne il fitness, sono 50 le modalità di sport supportate anche se, mancando il GPS, sarà necessario girare con lo smartphone al seguito per registrare il percorso (ad esempio di una corsa). È presente la certificazione di resistenza alle immersioni (5 ATM), ottima notizia per coloro che praticano nuoto.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riepiloghiamo le principali specifiche tecniche della Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Dimensioni: 45,9 x 26,94 x 9,99 mm

x x Peso: 16,5 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: TPU (cinturino), vetro (parte frontale), plastica (cassa)

(cinturino), (parte frontale), (cassa) Certificazioni: resistenza all’acqua (5 ATM)

(5 ATM) Display: TFT da 1,47″ con risoluzione 172 x 320 pixel e refresh rate a 60 Hz

da con risoluzione x e refresh rate a Sensori: accelerometro , motore ERM , sensore PPG

, , sensore Connettività: Bluetooth 5.3 BLE Compatibile con Android 8.0 o iOS 12.0 e versioni successive Si configura attraverso l’app Mi Fitness

Funzionalità : oltre 100 quadranti Monitoraggio della frequenza cardiaca Monitoraggio della SpO2 Monitoraggio del sonno Gestione della salute femminile Misurazione del livello di stress 50 modalità sportive



Batteria: 300 mAh (tempo di ricarica di circa 120 minuti) Autonomia fino a 18 giorni Ricarica magnetica

(tempo di ricarica di circa 120 minuti)

Xiaomi Smart Band 9 Active e Smart Band 9 Pro in Italia da oggi: ecco i prezzi

La nuova Xiaomi Smart Band 9 Active è disponibile all’acquisto in Italia da oggi, 25 novembre 2024, nelle tre colorazioni Beige white, Black e Pink e al prezzo consigliato di 26,99 euro sul portale ufficiale del produttore cinese.

Acquista Xiaomi Smart Band 9 Active su mi.com

Anche la Xiaomi Smart Band 9 Pro, annunciata sul mercato italiano lo scorso 20 novembre, è disponibile all’acquisto in Italia da oggi nelle tre colorazioni Obsidian Black, Rose Gold e Moonlight Silver, al prezzo consigliato di 79,99 euro sul sito ufficiale del produttore cinese.

Acquista Xiaomi Smart Band 9 Pro su mi.com

Per tutto il periodo del Black Friday, fino alle 23:59 del 2 dicembre 2024 (giorno del Cyber Monday), il portale mi.com propone una interessante offerta: