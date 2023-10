La settimana scorsa Xiaomi ha annunciato per il mercato italiano Smart Band 8, la nuova versione del braccialetto intelligente più famoso. Oltre a quest’ultima, l’azienda ha tuttavia presentato anche un altro modello, Xiaomi Smart Band 8 Active che, nonostante il nome possa far pensare ad altro, è una versione ancor più economica e piuttosto diversa.

Xiaomi Smart Band 8 Active vs Smart Band 8: specifiche e funzioni a confronto

La differenza più importante fra le due smartband sta probabilmente nel display: un TFT da 1,47″ con risoluzione di 172 x 320 pixel (247 PPI la densità) e 450 nit di luminosità massima per Xiaomi Smart Band 8 Active, un pannello AMOLED da 1,62″ con 192 x 490 pixel e 600 nit per Smart Band 8.

Altrettanto significativa la differente capacità della batteria: da 210 mAh per la Active, che promette fino a 14 giorni di autonomia e si ricarica in circa due ore; da 190 mAh per Xiaomi Smart Band 8 che, nonostante la capacità inferiore, promette 2 giorni di utilizzo in più (dati relativi a un utilizzo blando, secondo quanto dichiarato dal produttore) e si ricarica in un’ora circa.

Oltre al diverso lettore cardiofrequenzimetro, al sistema di aggancio dei cinturini e alla ghiera in metallo, esclusiva di quest’ultima, cambiano inoltre le dimensioni dei due prodotti:

Xiaomi Smart Band 8 Active misura 42,81 x 25,42 x 9,99 mm e pesa 14,9 grammi senza cinturino

Xiaomi Smart Band 8 misura 48 x 22,5 x 10,99 mm e pesa 27 grammi senza cinturino

In comune le due smartband hanno invece il Bluetooth 5.1 BLE per la connessione con smartphone Android (da 8.0) e con iOS (da 12.0), la certificazione di resistenza alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri, l’app companion Mi Fitness e varie funzioni per monitorare la salute: dalla frequenza cardiaca all’ossigenazione del sangue, passando per stress, sonno e ciclo mestruale. Niente chip GPS per entrambe.

Fra le differenze è necessario sottolineare tuttavia la quantità di modalità sportive disponibili, oltre 50 su Xiaomi Smart Band 8 Active, più di 150 su Xiaomi Smart Band 8; cambiano anche i quadranti disponibili: oltre 100 sulla prima, e più di 200 sulla seconda.

Immagini di Xiaomi Smart Band 8 Active

Immagini di Xiaomi Smart Band 8

Prezzi e disponibilità

I prezzi rispecchiano le differenze fra questi due modelli: l’una costa quasi la metà dell’altra. Xiaomi Smart Band 8 Active in Italia è in vendita sullo store di Xiaomi al prezzo di 24,99 euro nei colori nero e rosa (presto anche su Amazon), mentre Xiaomi Smart Band 8 costa 39,99 euro, disponibile in Champagne Gold e Graphite Black (acquistabile dal negozio ufficiale e su Amazon).

