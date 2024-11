Xiaomi ha recentemente ampliato il suo portafoglio di dispositivi indossabili con l’introduzione di Smart Band 9 Pro, una smartband che promette di offrire prestazioni avanzate a un prezzo competitivo.

Questo nuovo dispositivo, che grazie a una serie di funzionalità segna un’evoluzione significativa rispetto alla versione ‘standard’ già presente sul mercato, è ora ufficialmente disponibile anche sul mercato italiano.

Xiaomi Smart Band 9 Pro arriva ufficialmente in Italia a un prezzo competitivo

Xiaomi Smart Band 9 Pro mantiene l’eleganza minimalista che ha reso la serie Mi Band (da qualche anno rinominata in Smart Band) un successo, ma con alcune raffinatezze. Il corpo del dispositivo è realizzato in alluminio, un materiale che permette ci conferire una sensazione premium al polso. La cornice intorno al display è stata ridotta a soli 2,2 mm su tutti e quattro i lati, aumentando così la superficie visibile dello schermo.

Il display è un AMOLED da 1,74 pollici con una risoluzione di 192 x 490 pixel. La luminosità massima è impressionante, in quanto arriva addirittura fino a 1200 nits, il che garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento di 60 Hz assicura un’interazione fluida con l’interfaccia, rendendo la visualizzazione di notifiche e dati ancora più piacevole.

Xiaomi Smart Band 9 Pro gode di funzionalità e monitoraggio della salute sempre più avanzate

La Xiaomi Smart Band 9 Pro è progettata per andare oltre il semplice tracking dell’attività fisica. Con oltre 150 modalità sportive supportate, questo dispositivo può coprire una vasta gamma di esercizi, dal jogging al nuoto, grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 50 metri (5 ATM).

Il monitoraggio della salute è stato potenziato con sensori di precisione avanzata per il battito cardiaco, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), lo stress e la qualità del sonno. Xiaomi afferma che la precisione delle misurazioni è migliorata del 98% rispetto ai modelli precedenti, grazie anche ai nuovi algoritmi di analisi.

Tra le varie novità e migliorie, la smartband offre funzionalità come il monitoraggio continuo dello stress e promemoria per il rilassamento, nonché la gestione della salute femminile con previsioni basate sui dati inseriti manualmente dall’utente.

Una delle novità più interessanti, che la differenzia dal modello ‘base’ già facilmente reperibile sul mercato italiano, è il supporto per il posizionamento satellitare con cinque sistemi integrati (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, e QZSS), che permette un tracciamento preciso delle attività all’aperto senza la necessità di portare con sé lo smartphone.

Si tratta di un’aggiunta particolarmente utile per gli sportivi che desiderano registrare le loro sessioni di corsa, ciclismo o altre attività senza la necessità di portare con sé lo smartphone per sfruttare i sensori GPS.

La smartband utilizza il nuovissimo sistema operativo Xiaomi HyperOS 2, in arrivo a brevissimo su una serie di dispositivi, che migliora l’efficienza e l’interfaccia utente, rendendo la navigazione e l’uso quotidiano più intuitivi grazie a una serie di novità e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti del sistema operativo pensato per gli indossabili del colosso cinese.

Uno degli aspetti più apprezzabili della Xiaomi Smart Band 9 Pro è la sua autonomia. La batteria da 350 mAh promette fino a 21 giorni di utilizzo con un uso tipico, un miglioramento significativo rispetto ai precedenti modelli. Un aspetto sicuramente da non sottovalutare, che rende la Smart Band 9 Pro il prodotto ideale per chi cerca un dispositivo poco ingombrante che, al tempo stesso, non necessiti di frequenti ricariche.

Prezzo e disponibilità di Xiaomi Smart Brand 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9 Pro è disponibile in Italia, nelle tre colorazioni Rose Gold, Moonlight Silver e Obsidian Black, a un prezzo di listino di 79,99 euro, una cifra in linea con quanto visto con le precedenti versioni Pro della Smart Band, che mantiene la tradizione di Xiaomi di offrire tecnologia avanzata a costi accessibili.

Per quanto riguarda le modalità d’acquisto, è possibile pre-ordinarla fino al 25 novembre sul sito ufficiale di Xiaomi depositando un acconto di 1 euro; per il saldo dell’importo totale si avranno due giorni di tempo, dal 25 al 27 novembre.

Nel caso in cui foste interessati all’acquisto, vi consigliamo di procedere con la pre-ordinazione, in quanto sono previsti alcuni omaggi per coloro i quali decidono di acquistare il prodotto in questa modalità.

Tra gli accessori in regalo con l’acquisto in preordine, il produttore ha pensato allo zaino Xiaomi Commuter Backpack, le cuffie Xiaomi Type-C Earphones o la base di ricarica magnetica per dispositivi indossabili Xiaomi Magnetic Charging Cable for Wearables 2.