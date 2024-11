Se state cercando un buon paio di cuffie true wireless a buon mercato, fareste bene a considerare le OPPO Enco Buds2. Il rapporto fra qualità e prezzo è molto elevato, soprattutto ora che sono in offerta su Amazon per il Black Friday. Ecco tutto.

Amazon sconta le OPPO Enco Buds2 per il Black Friday

Non si tratta di un prodotto di qualità, ma per chi non ha particolari esigenze e vuole spendere poco è uno dei più interessanti, fra le migliori cuffiette economiche in circolazione. Brevemente, le cuffie OPPO Enco Buds2 sono delle cuffie true wireless di tipo in-ear (con gommini) con il classico stelo, altoparlanti da 10 mm e una custodia piccolina a corredo. Sono dotate di connettività Bluetooth 5.2, si possono gestire con i comandi touch oltre che dal dispositivo collegato e hanno un sistema di riduzione del rumore in chiamata basato sull’intelligenza artificiale.

Per il resto, le OPPO Enco Buds2 sono certificate IPX4, che garantisce resistenza agli schizzi d’acqua e al sudore, hanno un sistema che abbassa la latenza a 94 ms, utile soprattutto giocando e con immagini video, e promettono fino a 7 ore di ascolto continuo con una singola carica, 28 usufruendo della ricarica extra della custodia che, alla bisogna, fornisce un’ora di riproduzione musicale in appena 10 minuti di ricarica.

Ma passiamo all’offerta. In occasione del Black Friday di Amazon, è possibile comprare le cuffie true wireless OPPO Enco Buds2 scontate a 17 euro, il prezzo più basso di sempre mai proposto dallo store.

Essendo un’offerta facente parte della promozione Settimana del Black Friday di Amazon, sarà in vigore fino alle ore 23:59 del 2 dicembre, giorno del Cyber Monday 2024 che concluderà questo periodo di sconti. Ciò nonostante, vi ricordiamo che non è detto che lo sconto rimanga così per tutta la durata della promozione, causa eventuali esaurimenti delle scorte, per esempio. Quindi, se vi dovessero interessare, meglio non pensarci troppo.

