A quasi tre mesi di distanza dalla presentazione, Garmin ha rilasciato un corposo aggiornamento per i suoi più recenti smartwatch sportivi: Fenix 8, Fenix E ed Enduro 3. Sono tante sia le novità che le correzioni introdotte, di cui qui sotto trovate un elenco e alcune informazioni utili per installare gli aggiornamenti.

Le novità del nuovo aggiornamento di Garmin Fenix 8, Fenix E ed Enduro 3

La versione (stabile) in questione è numerata 12.22, aggiornamento che, come succede spesso per gli smartwatch Garmin appartenenti a una stessa generazione e serie, introduce le stesse novità, ben 130. Significa che le funzioni e le correzioni sono quindi (quasi) le stesse per tutti e tre i dispositivi citati, Garmin Fenix 8, Fenix E ed Enduro 3, novità che vi elenchiamo a seguire.

Opzioni aggiunte : Aggiunto il backup e il ripristino delle impostazioni. Aggiunta la sovrapposizione delle app attive. Aggiunta attività di gioco. Aggiunta attività di meditazione. Aggiunta una nuova interfaccia utente per la modifica delle ripetizioni negli allenamenti di forza. Aggiunta l’opzione del colore di sfondo all’editor del quadrante dell’orologio (solo per i modelli Fenix 8 Solar ed Enduro 3). Aggiunta la richiesta di uscita dalla modalità Sleep dall’opzione di controllo dell’alimentazione della modalità Sleep. Aggiunta l’opzione Coordinate nella creazione della traccia. Aggiunta l’opzione Cerca tutto alla navigazione. Aggiunta la pagina dei segmenti quando si naviga in un percorso con segmenti. Aggiunto il supporto per la visualizzazione dei conti alla rovescia degli eventi sul quadrante dell’orologio. Aggiunta delle calorie totali proiettate all’app Calorie. Aggiunta un’opzione per riordinare i livelli della mappa appuntati. Aggiunta la scorciatoia per l’espulsione dell’acqua. Aggiunti i campi dati dell’attività marina. Aggiunta l’opzione Modalità carta nautica alle Impostazioni mappa. Aggiunto l’elenco dei punti alla spedizione. Aggiunta la schermata dei dati di assistenza alla virata per la regata a vela. Aggiunto il supporto per appuntare i livelli della mappa. Aggiunto il supporto per riorganizzare gli elementi nell’app Previsioni dei pesci. Aggiunto il supporto per riorganizzare gli elementi nell’app Maree. Aggiunto il supporto touch all’app Previsioni per la pesca. Aggiunto l’accesso tramite pulsante all’elemento mezzo chilo nel selezionatore di peso. Aggiunto il grafico dello stress al riepilogo delle attività di meditazione. Aggiunto il supporto per le unità nautiche. Aggiunta l’opzione del colore bianco di accento dell’attività. Aggiunta l’opzione di colore bianco come accento sulle attività. Aggiunto il testo “Disattiva” su Music Glance quando è abilitato il risparmio della batteria. Aggiunto l’accesso al volume nell’Assistente telefonico. Aggiunti avvisi per possibili livelli di mappa incompatibili. Aggiunta di un altro quadrante dell’orologio Epix Pro. Aggiunta una migliore messaggistica di errore per Outdoor Maps+. Aggiunta l’attività Sail Expedition Abilitata la funzione di navigazione Attiva la guida per impostazione predefinita e risolti i casi in cui era disabilitata. Abilitata l’Impostazione touch nelle attività CIQ (Garmin Connect IQ).

: Correzioni : Corretto l’avvio accidentale delle attività quando i suggerimenti sono disattivati. Corretto il colore dell’icona dell’attività nella prima impostazione. Corretto un problema con la funzionalità di modifica dello sport. Corretta l’impostazione dell’uscita audio nella pagina di instradamento che implicava che l’impostazione fosse disattivata. Corretto l’elenco degli eventi della Body Battery che non mostrava il tempo di riposo corretto. Corretto l’errore che causa lo scorrimento delle notifiche intelligenti nelle schermate dei dati. Corretto l’errore che nascondeva i benefici dell’effetto dell’allenamento da alcuni allenamenti DSW. Corretto il calendario che visualizza un giorno errato per gli eventi. Corretto il problema della visualizzazione di dati obsoleti sulle watch face degli orologi di CIQ (Connect IQ). Corretto il problema della copia del profilo di attività multisport in GCM (Garmin Connect Mobile). Corretto lo sguardo sul conto alla rovescia dopo l’eliminazione del conto alla rovescia. Corretto il taglio del testo di immissione nella pagina del tastierino numerico. Corretto il comportamento del display nello stato Riprendi più tardi. Corretto il problema della notifica intelligente Non disturbare che non viene attivata correttamente. Corretto il troncamento dei nomi degli esercizi. Corretto il problema della spedizione che non registra il primo punto GPS. Fissata la posizione preferita per le previsioni di pesca che sovrasta le altre posizioni. Fissata la mancata visualizzazione della richiesta di consenso a Garmin Share. Corretto il colore della mappa a griglia sui modelli Solar. Corretta la gestione dei dati assenti nell’app Azioni. Corretta la visualizzazione della cronologia e dell’ultima attività che mostra la distanza per l’attività di respirazione. Corretto l’aggiornamento della panoramica HR dopo la disattivazione in Garmin Connect. Correzione degli intervalli della zona segmentata HR. Corretta la visualizzazione di una velocità di soglia del lattato errata quando viene rilevata una nuova soglia del lattato. Corretti i colori delle mappe non corretti (modelli Solar). Corretti i timestamp (marche temporali) errati sul grafico HRV. Corrette le vibrazioni errate sulle pagine dei timer di caccia e pesca. Corretto l’accoppiamento inReach quando la verifica è abilitata sul dispositivo inReach. Corretto il grafico dei minuti di intensità che visualizza dati errati. Corretto l’invio di una percentuale di batteria non valida durante la trasmissione della frequenza cardiaca. Corretto il controllo della mappa quando è in modalità scura. Sistemata la scala della mappa che scompare in un’attività. Corretto il problema delle mappe costrette a nord dopo l’uso di Outdoor Maps+. Correzione della modifica della FC massima che non viene gestita correttamente quando le zone sono basate sulla %LTHR. Corretta l’icona del menu che viene ritagliata sul lettore musicale. Corretta la mancanza di emoji nel Centro notifiche (modelli Solar). Corretta la mancanza dell’icona dell’indicatore del giro durante gli allenamenti. Corretta la mancanza delle impostazioni della mappa nelle attività. Corretto il problema delle frecce dell’alba non colorate nell’app Fasi lunari. Corretto il problema della sincronizzazione automatica della musica che non si attiva. Corretto il menu delle impostazioni musicali che mostrava erroneamente il risparmio batteria abilitato. Corretto il problema della selezione dell’area di Outdoor Maps+ che utilizza una posizione non valida. Corretto il nome mancante del piano PacePro nell’app Calendario gara. Corretto il prompt di PacePro che viene inviato in modo errato il giorno della gara. Corretto il flusso della pagina quando si avvia la navigazione di un percorso dall’app Mappa. Corretto il potenziale tocco del palmo della mano costringa l’orologio a uscire da un’attività. Corretto il potenziale arresto anomalo dopo la selezione del nome di un’attività di calcio. Corretto il potenziale arresto anomalo causato dal caricamento di playlist musicali di grandi dimensioni. Corretto il potenziale arresto anomalo causato dalla visualizzazione della frequenza cardiaca nella cartella. Corretto il potenziale arresto anomalo quando si usa Intorno a me. Corretto il potenziale arresto anomalo durante la visualizzazione dell’età fisica. Corretta la pressione su 0 nel DialPad dell’app Telefono. Corretta l’impostazione dell’avviso di prossimità durante l’attività. Corretto il blocco errato di PulseOx in tutte le modalità di alimentazione. Corretta la doppia visualizzazione dei punti nel menu Recenti. Corretto il titolo della notifica di ripristino che non viene visualizzato. Corretta la freccia di riavvio sulle pagine di annullamento del timer/giro. Corretto il percorso di andata e ritorno dall’app Mappa. Fissata la scala del grafico del barometro. Correzione della scansione e della selezione dei waypoint sulla mappa. Corretto l’inserimento errato degli allenamenti programmati nel calendario. Corretto lo scorrimento nella pagina di riepilogo dell’attività di triathlon. Correzione delle scorciatoie e del blocco dell’avvio sulle mappe. Corretta la disattivazione della mappa SkiView da parte di Outdoor Maps+. Corretto il problema delle notifiche intelligenti che non si disattivano correttamente nell’uso generale. Corretto il messaggio dello spettatore che si interrompe durante l’assistenza. Corretto il colore dell’icona del cronometro nell’elenco della cronologia delle attività. Corretto il grafico dello stress che non mostra i dati all’apertura tramite il menu Recenti. Corretto il troncamento del testo nell’app Fasi lunari. Corretto il problema del timeout nell’impostazione del golf. Corretto il problema dei controlli tattili sul Report mattutino che non interagiscono correttamente con la funzione di avanzamento automatico. Corretto il comportamento del blocco del tocco per la modifica del peso delle ripetizioni nell’attività Forza. Corretto il comportamento del controllo della potenza del volume quando si rimuove o si riordina. Corretta la velocità di scorrimento della selezione del quadrante dell’orologio quando si usano i pulsanti. Corretto il problema della pagina delle previsioni del tempo che non viene visualizzata correttamente. Correzione delle frecce della mappa del vento sui display più piccoli. Corretti gli archi segmentati a zone sul quadrante dell’orologio.

: Miglioramenti : Migliorato il tempo di caricamento delle attività dopo il loro salvataggio. Migliorato il flusso di modifica degli sguardi per adattarlo ai Fenix 7. Migliorato l’inizio del giro di golf per adattarlo meglio ai prodotti di avvicinamento. Migliorato il testo dei suggerimenti sulle pagine della tastiera. Migliorato il rilevamento del percorso di arrampicata indoor. Miglioramento dell’interfaccia del tastierino numerico. Migliorato il supporto per le mappe caricate lateralmente. Migliorati i controlli tattili nella pagina Modifica set nell’attività Forza. Migliorate le prestazioni del tocco nella modifica dei set di forza. Miglioramento della sincronizzazione della preparazione all’allenamento con Garmin Connect. Migliorato il dimensionamento della finestra dell’anteprima di navigazione.

: Altre novità minori : Eliminata l’impostazione degli avvisi nell’attività Breathwork. Rimossi i campi dati CIQ (Connect IQ) dall’attività Gara d’avventura. Aggiornata la pagina Attività di scarto per adattarla al Fenix 7. Aggiornata l’animazione del banner di notifica intelligente.

:

Come installare gli aggiornamenti di Garmin

Per aggiornare, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento, dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versione 12.22 (stabile) per Garmin Fenix 8, Fenix E ed Enduro 3 che è stata rilasciata lo scorso fine settimana.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione “Aggiornamento Software” dalla pagina Sistema del menu Impostazioni. Altrimenti, è sufficiente collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti con il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile per tutti nel giro di pochi giorni. Su forums.garmin.com è possibile trovare maggiori informazioni al riguardo.