Microsoft sta compiendo passi da gigante per adattare il suo sistema operativo ai computer con architettura ARM, che stanno rapidamente diffondendosi sul mercato. Dopo essersi dimostrata abbastanza restìa nel corso di questi ultimi mesi, il colosso di Redmond ha finalmente rilasciato la ISO ufficiale di Windows 11 ARM, portando ad una svolta per i possessori di macchine con questa architettura.

Chi è avvezzo nel mondo Windows sa benissimo che Microsoft consente di scaricare facilmente le immagini ISO del suo sistema operativo per permettere agli utenti di installare o aggiornare il proprio computer creando un supporto di installazione personalizzato. Se per la maggior parte dei PC in commercio questa procedura è abbastanza semplice grazie alle immagini di ripristino, i computer con architettura ARM hanno creato non pochi grattacapi ai loro possessori in caso di inconvenienti.

Negli ultimi tempi i computer Windows on ARM si stanno diffondendo sempre più rapidamente e rappresentano una valida alternativa alle macchine tradizionali. Recentemente abbiamo avuto modo di recensire Samsung Galaxy Book4 Edge, che si è rivelato un ottimo computer con processore Snapdragon X Elite, dunque fa piacere sapere che Microsoft ha finalmente reso disponibile per il download l’immagine ISO di Windows 11 per questo tipo di PC.

Microsoft rilascia la ISO di Windows 11 ARM, con alcune premesse

Fino ad oggi il download dell’immagine di sistema di Windows 11 ARM era riservato esclusivamente ai partecipanti del programma Windows Insider, ma anche in questo caso non era tutto rose e fiori: gli ISO erano disponibili come file VHDX che potevano essere eseguiti esclusivamente su macchine virtuali, restringendo di molto il campo dell’utenza che poteva beneficiarne.

Il file ISO tradizionale, da oggi disponibile al download, può essere invece installato sull’hardware desiderato, anche se Microsoft sottolinea che non è compatibile con tutti i dispositivi ARM. Per funzionare, infatti, occorre che i driver di sistema siano firmati digitalmente: in altre parole, allo stato attuale, questo file ISO può essere installato soltanto su un PC con un chip Qualcomm come lo Snapdragon X Elite.

Una volta installato il sistema con un set di driver di base, sarà comunque obbligatorio collegarsi a Windows Update per scaricare ulteriori driver e garantire il corretto funzionamento di Windows 11. Per i chip ARM più datati, invece, è necessario aggiungere manualmente i driver all’immagine offline, operazione decisamente più complessa e sicuramente non alla portata di un utente comune.

Il rilascio del file ISO di Windows 11 ARM apre però diversi scenari: a beneficiarne potrebbero essere anche gli utenti Apple, che potrebbero ottenere prestazioni migliori eseguendo la versione ARM di Windows sui loro dispositivi rispetto alla versione x86, oltre ai possessori di dispositivi ARM come il Raspberry Pi, sebbene in questo caso le operazioni di installazione potrebbero essere più complesse per un conflitto con i driver.

Per tutti gli altri, invece, è possibile scaricare il file ISO di Windows 11 ARM direttamente dal sito ufficiale di Microsoft.