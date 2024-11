Oggi è iniziata ufficialmente Microsoft Ignite 2024, la conferenza annuale dedicata ai professionisti IT e ai tecnici, che si configura come una vetrina per mettere in mostra le ultime novità e le innovazioni più significative nel mondo Microsoft, con un focus particolare sulle nuove tecnologie, sui servizi cloud e sulle soluzioni aziendali.

A farla da padrone nell’edizione 2024 è l’intelligenza artificiale che, per quanto concerne il colosso di Redmond, si manifesta tramite Copilot. Non mancano altre novità legate al mondo Windows e non solo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le novità di Copilot dalla Microsoft Ignite 2024

Ci inoltriamo nella rassegna delle novità dalla Microsoft Ignite 2024, che si svolge a Chicago dal 19 al 22 novembre 2024, partendo da Copilot, l’assistente digitale basato sull’IA del colosso di Redmond.

Azioni di Copilot e altre novità di Copilot in Microsoft 365

Partiamo dalla novità più grande della Microsoft Ignite 2024, ovvero le Copilot Actions, un nuovo meccanismo con cui gli utenti abbonati a Microsoft 365 potranno automatizzare le attività ripetitive.

Questa funzionalità, attualmente disponibile in anteprima (chiusa), funge come una “macro alimentata dall’IA” e potrebbe automatizzare azioni come il riepilogo di tutto ciò che è avvenuto durante una riunione, la generazione di report settimanali, le operazioni di pianificazione e messa a punto di una riunione.

Oltre a questa novità, il colosso di Redmond ha presentato miglioramenti per alcune app della suite office 365 e ha esteso le funzionalità di Copilot in un altro servizio, con l’obiettivo di rendere l’assistente IA sempre più completo e versatile:

Miglioramenti per PowerPoint: PowerPoint sarà in grado di tradurre intere presentazioni in diverse lingue, creare bozze di presentazioni più accurate e integrare immagini da SharePoint.

PowerPoint sarà in grado di tradurre intere presentazioni in diverse lingue, creare bozze di presentazioni più accurate e integrare immagini da SharePoint. Miglioramenti per Excel: Excel avrà un’esperienza di avvio più intuitiva, suggerendo modelli e formule per creare fogli di calcolo più rapidamente.

Excel avrà un’esperienza di avvio più intuitiva, suggerendo modelli e formule per creare fogli di calcolo più rapidamente. Miglioramenti per Outlook: Copilot in Outlook sarà più efficace nel pianificare riunioni, proponendo orari ottimali e creando agende.

Copilot in Outlook sarà più efficace nel pianificare riunioni, proponendo orari ottimali e creando agende. Agenti AI in SharePoint: Questi agenti permetteranno di riassumere documenti, porre domande sui dati e creare risposte personalizzate basate sui contenuti di SharePoint.

Microsoft semplifica notevolmente la ricerca dei file sui PC Copilot Plus

Microsoft vuole rende la ricerca di file su PC Copilot Plus molto più semplice. Ciò sarà realizzato tramite una funzione di ricerca “migliorata” di Windows che consentirà di cercare tra documenti, foto e altri file, con linguaggio naturale, tramite una descrizione, anche quando il computer non è connesso a Internet.

Questa nuova esperienza di ricerca, potenziata dall’IA, verrà implementata sui PC Copilot Plus degli iscritti al programma Windows Insider a partire dalle fasi iniziali del prossimo anno.

Microsoft Teams introdurrà uno strumento per abbattere le barriere linguistiche

Il colosso di Redmond ha annunciato che Microsoft Teams, l’app per le videoconferenze, riceverà un nuovo strumento che fungerà da interprete per abbattere le barriere linguistiche quando stiamo effettuando una videoconferenza con persone che parlano altre lingue.

Ogni partecipante della riunione potrà scegliere di parlare (simulando, per gli interlocutori, la voce in un’altra lingua) o ascoltare le altre persone nella lingua che preferisce. La funzionalità, basata sull’intelligenza artificiale, sfrutta la traduzione in tempo reale. Il nuovo strumento verrà mostrato in anteprima pubblica (con supporto a nove lingue) all’inizio del 2025. In futuro, il supporto verrà esteso a 31 lingue.

Le novità di Windows dalla Microsoft Ignite 2024

Proseguiamo la rassegna delle novità annunciate alla Microsoft Ignite 2024 passando a quelle legate direttamente al sistema operativo più recente del colosso di Redmond, ovvero Windows 11.

Windows 11 in realtà mista per i visori Meta Quest 3 e Quest 3S

Microsoft porterà Windows 11 sui visori Meta Quest 3 e Quest 3S, già a dicembre del 2024 (in anteprima pubblica, per il momento).

Negli ultimi mesi, Meta ha lavorato per migliorare l’esperienza di Windows VR con i suoi visori Quest, e ora il colosso di Redmond ha affermato che le funzionalità complete di Windows 11 arriveranno sui visori targati Meta, mettendo a disposizione degli utenti una grande workstation multi-schermo.

Niente più incidenti come quello avvenuto per colpa di CrowdStrike

Dopo il disastro di CrowdStrike, che a luglio di quest’anno ha mandato in tilt 8,5 milioni di PC e server Windows, molti dei maggiori clienti di Microsoft si sono messi alla ricerca di soluzioni per evitare che un simile evento si ripeta.

Alla Microsoft Ignite 2024, il colosso di Redmond ha mostrato alcune risposte al problema, sotto forma di una nuova iniziativa chiamata Windows Resiliency Initiative, progettata per migliorare la sicurezza e l’affidabilità del sistema operativo.

Questa iniziativa include modifiche fondamentali a Windows che renderanno più facile, per i clienti di Microsoft, ripristinare le macchine basate su Windows nel caso in cui si verifichi un incidente simile a quello di CrowdStrike. Anche la piattaforma Windows gode di miglioramenti che serviranno per fornire controlli più rigorosi (su quali app e driver siano autorizzati a essere eseguiti) e per aiutare a consentire l’elaborazione dei software antivirus al di fuori della modalità kernel.

Windows Hotpatch

Alla Microsoft Ignite 2024, il colosso di Redmond ha annunciato Windows Hotpatch, una funzionalità, rivolta alle aziende, che si preoccupa di scaricare gli aggiornamenti in background e di applicarli immediatamente, eliminando la necessità di riavviare il dispositivo.

Windows Hotpatch è progettato per funzionare insieme a Windows Autopatch, un servizio in cloud che automatizza gli aggiornamenti di Windows, Microsoft 365, Microsoft Edge e Microsoft Teams. Windows Hotpatch è attualmente disponibile in anteprima per i clienti commerciali.

Le altre novità dalla Microsoft Ignite 2024

In questa sezione, infine, vi riportiamo le altre novità annunciate da Microsoft alla Microsoft Ignite 2024.

Windows 365 Link

Il prossimo anno, Microsoft ha in programma di lanciare un nuovo mini PC piuttosto particolare: esso sarà progettato per il servizio in cloud Windows 365 che, in soldoni, si occupa di mettere a disposizione dell’utente una versione in “streaming” di Windows 11, senza che niente venga effettivamente eseguito o salvato in locale.

Il dispositivo, un PC Thin Client, è dotato anteriormente di una porta USB-A (USB 3.2) e posteriormente di due porte USB-A (USB 3.2), una porta USB-C (USB 3.2), una porta HDMI, una porta DisplayPort e una porta Ethernet; sul fronte della connettività, supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Il prezzo scelto da Microsoft è pari a 349 dollari.

Azure AI Foundry

Per aiutare le organizzazioni a gestire tutti gli strumenti di intelligenza artificiale, Microsoft ha lanciato Azure AI Foundry, una piattaforma applicativa “unificata” che cercherà di facilitare l’implementazione delle potenzialità dell’IA all’interno degli strumenti aziendali.

Microsoft 365 cambia icona

Durante la conferenza Microsoft Ignite 2024, il colosso di Redmond ha annunciato una piccola modifica all’icona di Microsoft 365, l’abbonamento che apre le porte a tutti i servizi targati Microsoft.

Pur mantenendo lo stesso design della classica icona blu e viola, verrà modificato lo schema di colori per allinearsi a quelli del logo di Copilot (via TheVerge). La modifica risulterà evidente all’alba del 2025.

Microsoft Places

Microsoft Places, l’app per coordinare al meglio le giornate lavorative tra colleghi, sarà presto disponibile per tutti. Basata sull’intelligenza artificiale, Places dispone di una sezione dedicata alla pianificazione della postazione lavorativa, con date e orari che consentiranno di scoprire quando saranno presenti i colleghi. In futuro, tutto ciò verrà integrato in Copilot.

Ricompense per gli sviluppatori

Microsoft ha annunciato un evento di hacking in presenza chiamato “Zero Day Quest”. Questo evento è pensato per scovare falle di sicurezza di impatto elevato che possano influenzare il software che gira alle spalle delle operazioni in cloud e delle operazioni legate all’intelligenza artificiale.

Per garantirsi una massiccia partecipazione, il colosso di Redmond metterà a disposizione dei partecipanti 4 milioni di dollari come premio. Di seguito riportiamo le parole di Tom Gallagher, vicepresidente della divisione Engineering nel dipartimento Sicurezza di Microsoft:

“Zero Day Quest offrirà nuove opportunità alla comunità della sicurezza di lavorare a stretto contatto con gli ingegneri e i ricercatori della sicurezza Microsoft, riunendo le menti migliori della sicurezza per condividere, imparare e costruire una comunità mentre lavoriamo per mantenere tutti al sicuro”

Per maggiori informazioni su tutte le novità annunciate da Microsoft alla Microsoft Ignite 2024, vi rimandiamo ai post dedicati sul blog di Microsoft 365, sul blog di Microsoft e sul Windows IT Pro Blog.