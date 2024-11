Nel giorno del lancio italiano dei flagship della serie Find X8 e del tablet Android di fascia alta Pad 3 Pro, OPPO ha portato sul mercato italiano anche le nuove cuffie true wireless OPPO Enco Air4.

Si tratta dell’ennesimo capitolo delle cuffie accessibili del produttore cinese che, nonostante un prezzo abbordabile, offrono la cancellazione attiva del rumore e tante altre interessanti funzionalità. Scopriamo tutti i dettagli e il prezzo.

OPPO Enco Air4 ufficiali

Le OPPO Enco Air4 mantengono il design tipico delle cuffie della gamma, ottimizzato per offrire maggiori ergonomia e comfort. La singola cuffia, pesa appena 4,2 grammi e, nonostante ciò, offre una batteria capiente, una qualità audio di livello superiore e la certificazione IP55 per la resistenza ad acqua e polvere (ottima notizia per coloro che sfruttano le cuffie per allenarsi nelle giornate di pioggia, anche se non certifica la resistenza alle immersioni).

La batteria integrata (da 58 mAh per cuffia) permette di ascoltare musica per 12 ore con una singola ricarica; si sale a 43 ore sfruttando anche la custodia di ricarica (che integra una batteria da 440 mAh). La ricarica rapida, consente di recuperare 11 ore (in riproduzione) di autonomia con appena 10 minuti di ricarica.

Per quanto concerne la connettività, le OPPO Enco Air4 possono contare sul Bluetooth 5.4, garantendo una connessione rapida e stabile, con latenza di appena 47 ms (ottimo per i videogiocatori). Le cuffie sono compatibili con dispositivi Android, iOS/iPadOS e Windows, supportando due dispositivi in contemporanea (switch istantaneo tra le due sorgenti).

Passando alle qualità audio, le cuffie combinano un driver dinamico da 12,4 mm (titanizzato, per migliorare i bassi) e tante tecnologie smart per offrire un’esperienza d’ascolto di qualità superiore: Enco Master Equalizer (tramite l’app HeyMelody) offre preset di equalizzazione; Equalizer Clear Vocals, Bass Boost e Original Sound offrono agli utenti un’ampia scelta di timbro sonoro; OPPO Alive Audio sfrutta algoritmi proprietari per migliorare l’audio spaziale.

Le OPPO Enco Air4 offrono anche la cancellazione attiva del rumore fino a 32 dB, arricchita dalla funzionalità Dual-Mic AI Clear Call che sfrutta due microfoni e algoritmi di intelligenza artificiale per filtrare il rumore ambientale in tempo reale; sono presenti anche la Modalità Trasparenza e un’ottimizzazione del design che va a “bloccare” il rumore del vento.

Specifiche tecniche - OPPO Enco Air4: Dimensioni: 29,99 x 20,30 x 23 ,87 mm (cuffia), 66,60 x 51,24 x 24,83 mm (custodia di ricarica)

x x (cuffia), x x (custodia di ricarica) Peso: 4,2 g (cuffia), 46,2 g (cuffie + custodia di ricarica)

(cuffia), (cuffie + custodia di ricarica) Certificazione: IP55

Audio: driver dinamico da 12,4 mm Sensibilità del driver pari a 112±3 dB @ 1 Khz Cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 32 dB con Modalità trasparenza Funzionalità Chiamata nitida

Comandi: touch

Connettività: Bluetooth 5.4 Google Fast Pair Microsoft Swift Pair Dual connection Connessione multi-punto (doppia) Modalità a bassa la tenza (47 ms)

Compatibilità: Android , iOS e Windows

, e Batteria: 58 mAh (cuffia), 440 mAh (custodia di ricarica) Autonomia (con custodia di ricarica): 28 ore (ANC attivo), 43 ore (ANC disattivato) Mantiene l’80% della capacità originale dopo 1000 cicli di ricarica Ricarica del case tramite porta USB-C

(cuffia), (custodia di ricarica)

Galleria d’immagini del prodotto

Le cuffie OPPO Enco Air4 arrivano nelle due colorazioni Fresh Mint e Silky White, che pervadono sia le singole cuffie che la custodia di ricarica.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo delle nuove OPPO Enco Air4

Le nuove OPPO Enco Air4 sono disponibili all’acquisto in Italia da oggi, giovedì 21 novembre 2024, su OPPO Store, Amazon e presso le principali catene dell’elettronica di consumo. Il prezzo consigliato è di 69,99 euro.

Acquista OPPO Enco Air4 su Amazon

Acquista OPPO Enco Air4 su OPPO Store