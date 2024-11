Oltre al nuovo Smoke Detector, la gamma di prodotti Aqara per la Smart Home registra un’ulteriore novità con il lancio in Italia del nuovo Valve Controller T1, dispositivo già anticipato dall’azienda nei mesi scorsi, in occasione dell’edizione 2024 di IFA. In occasione del lancio italiano, Aqara mette a disposizione un codice sconto che consente di ottenere un risparmio del 15% sull’acquisto effettuato tramite Amazon.

Valve Controller T1 arriva in Italia

Valve Controller T1 è una particolare soluzione di “retro fitting” da abbinare a un sensore per le perdite d’acqua in modo da poter creare quello che l’azienda definisce un sistema di gestione dell’acqua fai da te, per il monitoraggio delle perdite in tempo reale, con la possibilità di interruzione automatica del flusso, in modo da evitare possibili allagamenti. Il dispositivo può gestire valvole su tubature di tipo DN15, DN20 e DN25, senza dover effettuare modifiche alle tubature.

Valve Controller T1 funziona con semplici batterie AA e, grazie al protocollo Zigbee, può garantire fino a due anni di autonomia. Il controller si può integrare con tutte le principali piattaforme per la Smart Home, come Amazon Alexa, Google Home, Apple Home e Samsung SmartThings, grazie alla compatibilità con Matter tramite Aqara Matter bridge.

Il nuovo Valve Controller T1 è già acquistabile in Italia, tramite i vari canali di distribuzione dei prodotti Aqara. Il dispositivo è disponibile anche su Amazon Italia, con un prezzo di listino di 69,99 euro. Utilizzando il codice sconto VCT1EU19 (valido solo fino al prossimo 21 di novembre) è possibile ridurre il costo per l’acquisto fino a 59,49 euro. Il codice deve essere inserito al momento del check-out su Amazon, premendo su Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale. Per accedere subito all’offerta basta premere sul link seguente.

>> Acquista il Valve Controller T1 di Aqara su Amazon <<