Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, di cui avevamo parlato anche qui su TuttoTech, arrivano le conferme: il nuovo Mac mini M4 ha dischi SSD che si possono aggiornare e sostituire anche se non si hanno grandissime competenze tecniche.

La caratteristica è stata svelata in un test effettuato da iFixIt, sito americano specializzato in componenti di ricambio e nell’analisi della struttura dei device Apple: dopo aver aperto un Mac Mini, gli esperti hanno provato a mettere un modulo SSD da 512 GB in un dispositivo che era stato messo in vendita con un disco da 256 GB.

Il risultato? L’upgrade del Mac Mini ha funzionato correttamente, senza apparenti problemi.

Come sostituire il disco SSD sul Mac mini M4

Come abbiamo anticipato qualche riga fa, l’operazione di sostituzione dell’SSD sul Mac Mini M4 non è riservata ai soli utenti più avanzati, ma questo non significa che non si debba prestare un po’ di attenzione.

In particolare, per accedere al disco – come si vede nel filmato che condividiamo dal canale YouTube di iFixIt – è necessario rimuovere la ventola che raffredda il dispositivo, facendo attenzione a non rovinare i componenti. Una volta giunti al disco, la sua estrazione è più facile, poiché può essere sfilato dallo slot.

A questo punto non bisognerà far altro che sostituirlo con un altro SSD e riconfigurare Mac Mini M4 con l’aiuto di un apposito software, Apple Configurator.

Tutto semplice o… no?

Ferma restando la richiesta di un po’ di manualità nel rimuovere la ventola e nel rimontarla, il principale ostacolo nella fruizione della sostituzione del disco SSD sul Mac Mini sembra essere un’altra: per far sì che questo aggiornamento possa avvenire senza intoppi è necessario trovare un SSD compatibile e… potrebbe essere meno facile di quanto si possa pensare.

Il modulo che troviamo in Mac Mini è infatti un componente proprietario di Apple e, dunque, non è detto che qualcuno possa riuscire a produrre tecnicamente e legalmente questo elemento. Inoltre, non sarà possibile usare lo stesso SSD di Mac Mini M4 su Mac Mini M4 Pro, considerato che i due dischi sono fisicamente diversi e non adattabili: l’SSD M4 Pro si inserisce infatti a fatica all’interno di M4, essendo necessario rimuovere un distanziatore e collegare la ventola prima di installare la scheda.

Al di là di tali puntualizzazioni, la novità sembra aver già alimentato molto curiosità tra gli utenti Apple.