Apple ha recentemente presentato i nuovi Mac mini con M4 e M4 Pro e ora è il momento di svelare le soluzioni costruttive adottate dell’azienda di Cupertino e quindi di scoprire se il prodotto ha delle parti aggiornabili dall’utente.

Lo youtuber Brandon Geekabit ha eseguito lo smontaggio del Mac mini M4 con 16 GB di RAM e unità SSD da 256 GB. Ecco com’è andata.

Come nei precedenti modelli Mac mini lo youtuber inizia rimuovendo il pannello di plastica inferiore facendo leva sugli angoli, in modo da scoprire un griglia metallica che presenta aperture per il sistema di ventilazione e alloggia una pila a bottone fissata con due viti.

La griglia metallica è cablata alla scheda madre in quanto funge da antenna per Wi-Fi e Bluetooth e una volta rimossa si scopre il sistema di raffreddamento sottostante, costituito principalmente da una ventola centrifuga e un dissipatore di calore ad arco con un singolo tubo di calore che lo attraversa. Nell’angolo inferiore è visibile anche l’altoparlante tipico dei Mac mini.

Rimuovendo la ventola e l’altoparlante si accede alla scheda madre sottostante con l’SSD M.2 2230 dall’aspetto apparentemente standard, in quanto l’unità utilizzata da Apple ha un numero di pin diverso.

Inoltre sembra che l’azienda utilizzi un controller SSD personalizzato, pertanto sembra che l’unità di archiviazione sul nuovo Mac mini non possa essere aggiornata facilmente dall’utente con componenti standard, quindi bisognerà eventualmente acquistare un SSD esterno.

Rimuovendo la scheda madre si scopre l’alimentatore interno dal design ricercato, nonostante non sia un parte a vista, il quale è collocato in modo che possa dissipare parte del suo calore attraverso la scocca in alluminio, poiché non riceve la circolazione diretta dell’aria dalla ventola.

Il dissipatore di calore è piuttosto piccolo, ma il chip M4 probabilmente non ne ha bisogno nella maggior parte dei casi.

Complessivamente risulta deludente vedere che ancora una volta non ci sia nulla di aggiornabile dall’utente all’interno del Mac Mini.

Apple risponde alle critiche sul pulsante di accensione del Mac Mini 2024

Nel frattempo Apple ha risposto alle critiche relative al pulsante di accensione dei nuovi Mac Mini che è ritenuto scomodo da raggiungere.

In una recente intervista i dirigenti John Ternus e Greg Joswiak hanno affermato che il design ultracompatto del Mac mini M4 è ciò che li ha costretti a mettere il pulsante in basso, aggiungendo che “In ogni caso, non si usa molto il pulsante di accensione”, tuttavia questo dipende molto dal tipo di utilizzo del prodotto e dalle abitudini dell’utente. A seguire trovate il video dello smontaggio del Mac Mini 2024.