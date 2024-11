Nel corso delle ultime ore si starebbero susseguendo alcuni rumor e indiscrezioni riguardanti il prossimo modello di Apple Vision Pro, dotato del chip proprietario M5, che potrebbe addirittura vedere la luce prima della versione entry-level del visore: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Apple Vision Pro M5: il probabile periodo d’uscita

Secondo quanto previsto dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, il nuovo modello di Apple Vision Pro dotato di chip proprietario M5 uscirebbe verosimilmente a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Il nuovo modello presenterebbe dunque un nuovo chip (in linea con gli altri dispositivi in uscita) e altre modifiche interne, pur mantenendo gran parte delle caratteristiche già viste nel primo modello, senza particolari stravolgimenti in termini di design.

Il nuovo chip proprietario M5 potrebbe portare con sé un significativo passo in avanti in termini prestazionali, soprattutto se confrontato con l’attuale chip M2 montato all’interno della prima generazione di Apple Vision Pro, ormai ritenuto datato.

Per coloro che confidavano nella versione entry-level del casco, invece, ci sarà decisamente da attendere: stando all’analista Ming-Chi-Kuo, infatti, quest’ultimo potrebbe uscire non prima del 2027, lasciando dunque più di un anno di mercato al nuovo modello con chip M5. Stando a un recente brevetto depositato dalla compagnia, inoltre, l’interesse di Apple potrebbe spostarsi sugli smart glasses, seguendo così quanto fatto da Meta nel corso degli ultimi anni.

Chiaramente è bene specificare che al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia di Cupertino in un secondo momento. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Apple, che arriveranno verosimilmente nel corso del prossimo anno.