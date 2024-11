Sono settimane molto intense quelle di Amazon e non solo per l’imminente arrivo dei prossimi Black Friday e Cyber Monday (a questo proposito c’è la possibilità di ottenere 15 euro di credito Amazon in maniera molto semplice). Recentemente, infatti, Amazon ha lanciato il nuovo store low cost Haul, ma anche diversi prodotti molto interessanti come le smart TV della serie Fire TV Omni, la Fire TV Soundbar Plus e il nuovo tablet Fire HD 8. A proposito dei tablet Amazon Fire c’è un importante aggiornamento che introduce una suite di diversi strumenti di intelligenza artificiale. Scopriamoli più nel dettaglio.

Pro e contro delle funzionalità AI dei tablet Amazon Fire

I tablet Amazon della serie Fire stanno ricevendo un nuovo aggiornamento che introduce, tra le altre cose, anche una suite di funzionalità AI. A essere interessati all’aggiornamento sono i tablet Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 10 e Fire HD Max 11. Le funzionalità AI introdotte da questo aggiornamento sono tre: Writing Assist, Webpage Summaries e Wallpaper Creator.

Writing Assist è una funzionalità integrata nella tastiera dei tablet della serie Fire che fornisce suggerimenti grammaticali mentre si scrive. Inoltre è possibile impostare uno stile di scrittura predefinito (da informale a professionale) così da ricevere suggerimenti pertinenti per il tipo di comunicazione che si vuole seguire.

Webpage Summaries è disponibile sul browser Silk dei tablet Amazon Fire. È una funzionalità che tramite l’AI fornisce riassunti degli articoli web. I riassunti generati sono esclusivamente testuali (non ci sono immagini) e la funzione non sembra essere molto reattiva e ogni volta è necessario aggiornare la pagina per ottenere un riassunto pertinente e non relativo alla pagina consultata in precedenza.

Con Wallpaper Creator è possibile generare sfondi ad alta risoluzione da utilizzare sul proprio tablet Amazon Fire. Per realizzare questi contenuti è sufficiente inserire il prompt di testo o utilizzare uno di quelli preimpostati. C’è anche la possibilità di scegliere uno dei nove stili artistici disponibili tra cui Cartoon, Starry Night e Fantasy. Chi ha provato questa funzionalità ha però riscontrato un problema piuttosto curioso: Wallpaper Creator, infatti, genera immagini quadrate che per utilizzarle come sfondo del tablet (che ha un display rettangolare) devono essere tagliate ai lati. Inoltre c’è un limite di wallpaper generabili al mese: per Fire HD 8 sono 10, ma non è riportato da nessuna parte.

L’aspetto interessante di questa suite di funzionalità AI è che è completamente gratuita e Amazon non richiede un abbonamento aggiuntivo per accedervi. Va però precisato che a essere coinvolti dall’aggiornamento sono solamente i tablet più recenti:

Amazon Fire Max 11 (2023)

Amazon Fire HD 10 (2023)

Amazon Fire HD 8 (2022 e successivi)

Inoltre la funzionalità Webpage Summaries è disponibile solo per: