Amazon ha presentato oggi le nuove smart TV della serie Fire TV Omni che ottimizzano la qualità delle immagini, l’audio e le prestazioni per offrire un’esperienza innovativa. Il colosse dell’e-commerce ha presentato anche la nuova Fire TV Soundbar Plus per massimizzare le prestazioni audio della TV. Ecco i dettagli dei prodotti. Caratteristiche di Fire TV Omni Mini-LED La serie Fire TV Omni Mini-LED presenta fino a 1.344 zone di oscuramento e offre fino a 1.400 nit di luminosità di picco, inoltre include Dolby Vision IQ, HDR10 Plus Adaptive e audio Dolby Atmos. Caratteristiche come la certificazione AMD FreeSync Premium Pro, VRR, modalità automatica a bassa latenza e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz rendono la nuova TV di Amazon adatta per il gaming. La gamma introduce anche il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

L’opzione Intelligent Picture combina l’intelligenza artificiale con il nuovo sensore avanzato di luce e colore della gamma per migliorare la qualità delle immagini identificando, analizzando e ottimizzando automaticamente le scene in tempo reale, regolando con precisione i dettagli delle immagini come paesaggi, edifici, sport e altro.

La serie Mini LED include microfoni a campo lontano per catturare i comandi vocali o per controllare l’Ambient Experience di Amazon che quando la TV sarà inattiva potrà visualizzare widget o illustrazioni che risponderanno dinamicamente al movimento di fronte alla TV grazie a un “radar ad alta fedeltà” integrato.

Amazon ha inoltre ampliato il suo supporto per il protocollo Audio Streaming for Hearing Aids con una nuova modalità “doppio audio” che quando sarà disponibile consentirà agli utenti con apparecchi acustici abilitati ASHA di ricevere audio di alta qualità direttamente sui loro apparecchi acustici mentre altri ascoltano contemporaneamente attraverso gli altoparlanti della TV.

Amazon ha annunciato anche la Fire TV Soundbar Plus, una soundbar all-in-one a 3.1 canali con supporto Dolby Atmos, DTS:X, DTS TruVolume e un’impostazione di potenziamento dei dialoghi. La soundbar offre quattro modalità preimpostate per Film, Musica, Sport e Notte.

Disponibilità e prezzi

In attesa di informazioni per il nostro mercato, la serie Fire TV Omni Mini-LED e le Fire TV Soundbar Plus sono già disponibili per l’acquisto negli Stati Uniti ai seguenti prezzi:

Fire TV Omni Mini-LED 55 pollici: 819,99 dollari

Fire TV Omni Mini-LED 65 pollici: 1.089,99 dollari

Fire TV Omni Mini-LED 75 pollici: 1.499,99 dollari

Fire TV Omni Mini-LED 85 pollici : 2.099,99 dollari

2.099,99 dollari Fire TV Soundbar Plus: 374,99 dollari con un subwoofer wireless incluso

Con l’occasione ricordiamo che la Settimana del Black Friday Amazon sta arrivando: ecco alcune delle offerte che vedremo.