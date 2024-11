Quella che per diverso tempo è stata solo un’ipotesi frutto di alcune indiscrezioni è ora ufficiale: è nato Amazon Haul, lo store low cost del colosso statunitense. Una novità assoluta per Amazon, sia per le modalità di vendita che per i prezzi. Uno store online che andrà a sfidare la concorrenza di piattaforme come Shein e Temu (la cui app mobile è la più scaricata dagli utenti della Gen Z) che sono cresciute enormemente negli ultimi anni grazie soprattutto alle politiche sui prezzi al ribasso.

Prezzi, spedizioni e garanzia per gli acquisti su Amazon Haul

Amazon Haul nasce in versione beta nel prossimo aggiornamento dell’app Amazon Shopping per gli utenti statunitensi. Nasce sotto lo slogan “Say hello to crazy low price” a conferma di come il prezzo sia il cardine dell’offerta di questo store. A questo proposito Amazon fa sapere che la maggior parte degli articoli avrà un prezzo non superiore ai 10$ e che ci saranno anche sconti del 5% per gli ordini di 50$ e del 10% su quelli da, almeno, 75$.

Questo store proporrà prodotti di moda, per la casa, lifestyle, elettronica e molti altri a prezzi ultra-bassi. I tempi di consegna, uno degli aspetti più attesi, saranno di una o due settimane. Per gli ordini di almeno 35$ la spedizione sarà gratuita, altrimenti costerà 3,99$.

Amazon tiene a precisare che su Haul i prezzi saranno non superiori ai 20$ e tutti coperti dalla Garanzia dalla A alla Z (la politica di Amazon per la protezione sugli acquisti degli articoli venduti e spediti da un venditore terzo). Questo significa, quindi, anche resi gratuiti (per gli acquisti di almeno 3$) e consegne presso uno degli 8000 punti di consegna presenti negli Stati Uniti (Locker compresi).

L’aspetto importante da sottolineare, come ribadito anche da Dharmesh Mehta, vicepresidente di Worldwide Selling Partner Services presso Amazon, è che i prodotti acquistati su Haul sono sicuri, autentici e nelle condizioni previste. Il riferimento alle polemiche nei confronti delle piattaforme concorrenti (soprattutto Temu) sulla scarsa qualità dei prodotti o sulla loro difformità rispetto alle descrizioni non sembra molto velato. Questo è uno dei punti più importanti su cui probabilmente si giocherà la sfida tra le varie piattaforme.

Amazon Haul può contare sul valore aggiunto dato dal marchio Amazon ma anche dalla stessa app Amazon Shopping all’interno della quale avvengono gli acquisti sullo store low cost.

Per accedere ad Amazon Haul gli utenti statunitensi possono cercare “Haul” nella barra di ricerca dell’app, selezionare l’icona del menu principale o andando su www.amazon.com/haul sul browser del proprio dispositivo mobile.

Sarà interessante vedere se e quale successo caratterizzerà Amazon Haul, anche perché uno degli elementi distintivi del colosso statunitense negli ultimi anni è stato puntare sulla velocità delle spedizioni e sulla consegna gratuita. Ma non è da escludere che, proprio perché Amazon, questo store low cost possa avere successo. Aspetto non secondario sarà capire come reagirà il mercato statunitense anche in una prospettiva geopolitica. Gli articoli venduti su Amazon Haul, infatti, vengono importati direttamente dalla Cina, similmente a quanto fatto da Temu e Shein.